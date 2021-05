Itaalia jalgpalliliit ähvardab Juventust kõrgliigast välja heitmisega

Itaalia jalgpalliliidu president Gabriele Gravina ütles, et kui Juventus otsustab ühe potentsiaalse Euroopa Superliiga asutajaklubina projektiga jätkata, on liit sunnitud tiimi välja heitma kodusest Serie A kõrgliigast.

Euroopa jalgpalli Superliiga projektiga esialgselt 12-st ühinenud tiimist on projekti juurde jäänud vaid kolm asutajaklubi: Hispaania meeskonnad Madridi Real ja Barcelona ning Itaalia klubi Juventus.

Itaalia jalgpalliliidu president teatas esmaspäeval, et liit võib Juventuse kodusest kõrgliigast eemaldada, kui too otsustab Superliigaga jätkata. "Kui Juventus ei austa reegleid, on nad väljas," ütles Gravina. "Kui nad otsustavad Superliigast mitte väljuda, kõrvaldatakse klubi järgmise Serie A hooaja registreerimisel."

"Me oleme kõik väsinud sellest köieveost Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) ja nende kolme klubi vahel. Ma loodan, et see vaidlus saab lahenduse nii kiiresti, kui võimalik. Loodan, et saan vahendada vestlust Juventuse ja UEFA vahel," lisas Gravina.

Reedel teatas UEFA, et on otsustanud karistada üheksat klubi, kes esialgselt soovisid Euroopa Superliigaga liituda. Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, Madridi Atletico ning Milano klubi Internazionale peavad UEFA otsusest lähtuvalt läbima "taasintegratsiooni", mis tähendab kumulatiivselt 15 miljoni euro suurust annetust, mis investeeritakse noorte jalgpalli kasuks, UEFA teatas reedel.

Juventus, Real ja Barcelona teatasid nädalavahetusel ühispöördumises, et on pärast laialdast vastukaja avatud projektile lähenemist uuesti läbi vaatama. "Me oleme täielikult teadlikud Superliiga projekti reaktsioonide mitmekesisusest ja samuti vajadusest mõelda taas põhjuste üle järele," kirjutasid tiimid.