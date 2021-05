Inglismaal lubatakse jalgpallifännid viimasteks voorudeks tribüünidele

Kõigi eelduste kohaselt lubab Ühendkuningriigi valitsus alates 17. maist värskes õhus toimuvatele spordiüritustele kuni 10 000 pealtvaatajat või 25% staadioni mahutatavusest, kumbiganes number on väiksem. See tähendab, et 18.-19. ja 23. mail toimuval kahel viimasel Inglismaa kõrgliiga voorul näeb tribüünidel plagudele lisaks ka inimesi, vahendab Soccernet.ee.

Kui algselt loodeti, et selle massi hulka saab kuuluma kuni 500 külalisvõistkonna fänni, siis nüüd teatas Premier League, et staadionitele lubatakse ainult võõrustajate poolehoidjad. Otsus sündis pärast konsultatsioone klubidega.

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas Premier League on pidada veel neli mänguvooru, viimased mängud on planeeritud 23. maiks. Tabeli tipus asetseb Manchester City 80 punktiga, neile järgnevad Manchester United (67 punkti) ning Leicester (63 punkti).