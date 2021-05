ManU pööras kaotusseisu võiduks, West Hami eurolootused said taas hoobi

Hooaja 20. võidu teeninud United jäi võõrsil Villa vastu küll 24. minutil Bertrand Traore väravast kaotusseisu, ent Bruno Fernandese, Mason Greenwoodi ja Edinson Cavani teise poolaja tabamused kindlustasid külalistele kokkuvõttes kindla võidu.

Kolmanda kaotuse viimases neljas mängus sai hooaega tugevalt alustanud West Ham United, jäädes kodus 0:1 alla Evertonile. Külaliste võiduvärava lõi 24. minutil Ben Godfrey söödust Dominic Calvert-Lewin.

Liigatabelis jätkab 34 mänguga 70 punkti kogunud Manchester United teisel kohal, jäädes suurrivaal Manchester Cityst, kes on pidanud ühe kohtumise enam, kümne silma kaugusele. West Ham United on 58 silmaga viies, ent neist võib mööduda ühe mängu vähem pidanud Liverpool. Everton jätkab kaheksandana, Aston Villa on 11.

Teised tulemused:

Wolverhampton Wanderers - Brighton & Hove Albion 2:1