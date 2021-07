Pruus sõudis olümpiadebüüdi eel abieluranda: pea ja keha said värskust!

"Stardis on kindlasti vähe teine tunne, olümpia pole niisama võistlus," rääkis Pruus neljapäevasel pressikonverentsil. "Hullu närvi sees pole, aga see võib veel tulla. Lõppude lõpuks annad endast kõik, selleks on ju valmistutud. Sõidad nagu sõidad, tugevamini ei saa. Väga äge, et sain selle võimaluse!"

32-aastane Pruus teeb laupäeval oma esimese stardi abielumehena, kui vahetas vahetult enne Jaapanisse lendamist sõrmuseid lätlanna Elina Majorega. "See oli igati tore päev, aitas korra mõtted mujale viia ja mõned päevad veidi rahulikumalt võtta. Pea ja keha sai värskust, see oli väga hea!" kinnitas Pruus.

Rio olümpial grupisõidus üheksanda koha saanud Tanel Kangerti sõnul on Tokyo rada toonasest veelgi keerulisem ja tõenäoliselt jagavad kõrged kohad omavahel äsja Prantsusmaa velotuuril sõitnud mehed. Millist strateegiat peatreener Jaan Kirsipuu meestele soovitab?

"Me pole seda väga põhjalikult arutanud, räägime homme õhtul läbi. Vaadates, mis meid ees ootab ja millised on konkurendid, siis suurt taktikat teha pole. See võidusõit ise annab oma võimalused. Me ei tea, kuidas poisid ennast laupäeval tunnevad. Loodetavasti hästi, siis on nad võimelised kõigiga kaasa minema," rääkis Kirsipuu.

"Õhuniiskus on siin kõrge, päike on hästi tugev. 30-32 kraadi on siin ikka teine asi kui Euroopas. Mõlemad poisid on sellise ilmaga varemgi sõitnud ning teavad, kuidas toime tulla," lisas koondise peatreener.

"Me oleme kuumas ilmas treeninud," kinnitas ka Pruus. "Niiskus on kõrgem ja veidi palavam. Ega keegi pole siin mitu kuud enne treeninud. Enamik tuleb küll Euroopast, aga seis on kõigil sama. Peab piisavalt jooma, seda ei tohi sõidu ajal ära unustada. Meil on jääd ja kõike, mida panna sõidu ajal kaenla peale või särgi alla: see kõik on väga oluline. Kui vihma sajab, siis on muidugi veidi kergem. Pole äkki nii palav, aga on veidi niiskem. Me oleme selleks piisavalt hästi valmistunud."