EOK premeerib Euroopa meister Epp Mäed 15 000 euroga

Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas Mäele südamlikku tänu. "Eestimaalastele raskel ajal näitasid sa oma töökuse ja usinusega, et kõik on võimalik! Kes teeb, see jõuab! Olümpia-aastal on see saavutus veel magusam!" kiitis Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK Täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 15 000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast. Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel Kultuuriministeerium.