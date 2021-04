Enesekindluse kaotanud Miilen: loodan koondises võrkpallitunde tagasi saada

Miilen tunnistas intervjuus ERR-ile, et hooaja jooksul ei olnud palju asju, millega ta rahule jäin. "Võib-olla ainult treeningkvaliteet, meil oli hea tiim, aga minus ei suudetud seda mängus näidata. Läksin sinna lootustega, et saan põhimägijana palju mängida, aga lõpuks mängisin viimase kolme kuu jooksul igas mängus viis-kümme minutit," ütles Miilen. "Sportlikus mõttes kehv hooaeg, natuke raske ja segadust tekitav. Kui keegi küsiks, kuidas mu vorm on, siis ma ütleks, et ma ei tea, kuna mul ei olnud võimalust end tõestada ja ennast näidata."

Miks Miilenile mänguaega ei antud? "Seda peab peatreenerilt küsima. Teadsin, et Julija (Mõnnakmäe), Anu (Ennok) ja Liis (Kullerkann) on seal varem mänginud ning mul oli mingi ettekujutus treenerist, kuid algul mõtlesin, et polegi nii hulll, aga lõpuks ta ei usaldanud mind või ma tegin midaai valesti, ma ei teagi. See tekitaski segadust, et ta tegi palju vahetusi, aga keegi ei teadnud miks või mis põhjustel," mõtiskles Miilen. "Seal ei olnud vigadeks üldse ruumi. Lähed sisse ja sulle ei anta üldse vabadust või ruumi end sisse elada. Kohe lähed ja peab olema superstaari olek. See, kelle asemel läksin, see ei saanud aru, miks ma tema asemel tulin ja eks see lõpus väsitas ning kajastus ka tulemustes."

Miilen tunnistab, et tegemist oli tema jaoks kõige raskema hooajaga. "Üks asi on mängimine, teine asi on koroona ja kõik sellega seotud piirangud. Kuskil väljas ei tohtinud käia. Eestis on päris hea elu sellega võrreldes," jätkas Miilen, kelle sõnul on tema üldfüüsiline vorm hea. "Füüsiliselt on okei, ei olnud suuremaid vigastusi ja probleeme, selles mõttes oli edukas hooaeg, aga enesekindlus ja mängutunnetus.. kui ma lõpuks läksin mängima, siis ma olin nagu uues kohas, ma ei teadnud, mida teha. See oli tõesti esmakordne kogemus mu jaoks, et lähen mängu ja ma olen täiesti kadunud. Loodan, et koondises saan suuremat vastutust ja rolli kanda, saamaks õige ja hea võrkpallimängutunde tagasi."

Uueks hooajaks Miilenil lepingut veel pole. "Klubi juures meeldis mulle kõik peale peatreenei ja seepärast ma sinna ei jää. Järgmiseks aastaks lepingut pole. Otsin, Prantsusmaale sooviks jääda, aga kuna oli kehv hooaeg, siis olen avatud ka teistele riikidele. Loodan, et kui koondises saan mängida, siis video pealt saan mõne hea pakkumise, kuhu on hea tunne minna," ütles Miilen. "Olen õnnelik, et Prantsusmaal mänge ära ei jäetud ja saime trenni teha. Meil õnneks ei olnud koroonajuhtumeid ka. Viimane mäng jäi ära, sest vastastel oli koroona, aga meie õnneks pääsesime."