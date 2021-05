Võrkpallikoondise kapten pani end proovile kehalise kasvatuse õpetajana

Eesti võrkpallikoondise sidemängijast kapten Julija Mõnnakmäe võitis klubihooajal kolm kulda Tallinna Tehnikaülikooli naiskonnaga. Samas ülikoolis omandab ta magistriraadi majanduses keskendudes tehnoloogia arengule ja digitaalsetele muutustele. Bakalaureuse kraadi sai ta eelnevat Tallinna Ülikoolis riigiteadust tudeerides ning tundes huvi just rahvusvaheliste suhte ja julgeoleku vastu.

"Selles mõttes on tore, et ma käin samas ülikoolis, mida ma saan esindada. See on natukene uhke tunne ka, kui mängin TalTechi võistkonnas ja saan käia TalTechi koolis. See on väga kihvt. Mulle see väga meeldib ja üldse see, et mul on siin Eestis võimalus mõlemat asja korraga teha. See on kindlasti väga positiivne," rääkis Mõnnakmäe intervjuus ERR-ile.

Tänavune Eesti ja Balti meister ütleb, et üritas ennast koduliigas mängides vormis hoida võimalikult hästi. Nii nagu see Eestis poolprofina on võimalik.

"TalTechi võistkond oli ju tehtud ikkagi sellise mõttega, et me hoiame ennast vormis koondiseks. Koondis on kõige suurem eesmärk ja klubi hooaeg on vastavalt sellele. Praegu muidugi tunnen, et kui on natuke teistsugused trennid teise treeneriga ning tempo on suurem, siis keha vajab natuke harjumist. Ma ei saa öelda, et ma kehvas vormis olen. Terve aasta on ju füüsiliselt ja palliga tööd tehtud. Ei peaks nii kehv olema, et ei saa öelda, et on kehv," jätkas Mõnnakmäe.

Lisaks mängudele Eesti ja Balti liigas ning ülikooliõpingutele pani 30-aastane Mõnnakmäe end esmakordselt proovile kehalise kasvatuse õpetajana. Keerulisel ajal andis ta inglise keeles kehalise tunde Tallinna Euroopa kooolis.

"Sellel aastal oli üldse esmakordne, et läksin sinna kehalise kasvatuse õpetajaks. Ma tahtsin seda ühel hetkel lihtsalt teha. Mul oli võimalus ning sattusin sinna kooli ja kohe tuli distantsõpe. See oli mulle uus kogemus, et kuidas seda kehalist distantsõppel teha. Saime sellega hakkama ja siis saime juba kooli, tutvusin õpilaste ja erinevate klassidega. See oli selline hästi hea kogemus. Praguseks ajaks on see pandud pausile, sest koondise ajal ei ole võimalik kahte asja korraga teha," ütles Mõnnakmäe.

Rahvusnaiskonna eest kõige rohkem 88 mängu pidanud Mõnnakmäe ütleb, et võrreldes eelmise EM-valiktsükliga peaks koondise mängupilt olema stabiilsem ja uute treenerite tõttu ka veidi teistsuguse näoga.

"Me oleme tegelikult väga ühtlane võistkond, meil ei ole kahe meetri pikkuseid ründajaid ja selliseid Euroopa staare. Me üritame ikkagi mängida kaitsvat võrkpalli. Selle kallal töötame, et kaitses üles tuua need pallid ja siis ise kätes ära lüüa need kuskilt ladvast. Me ei lähe nii palju võimsusele ja jõule, kui sellist vastase bloki ära kasutamist ja kaitses üles toomist, et keskendume sellele," lisas Mõnnakmäe.

Taaskord finaalturniirile pääsemiseks peab koondis oma võimetelaegast näitama 10.- 14. maini Valgevenes toimuval valikturniiril.