Ennok ja Hurt jõudsid Luksemburgis finaali

Mamer kaotas teises poolfinaalis küll poolfinaalivastasele Diekirchile 1:3 (25:23, 22:25, 26:28, 20:25), ent võitis seeria kolmanda kohtumise 3:0 (25:13, 25:21, 25:20). Et avamängus oli samuti 3:0 parem olnud eestlannade tööandja, võideti kogu seeria mängudega 2:1. Finaalivastane tuleb paarist Gym Volley – RSR Walfer, ent see seeria on koroonaviiruse tõttu pausil ja nii ei ole selge ka finaalseeria toimumise aeg. Ennok finaalseerias kaasa teha ei saa, sest pidi liituma rahvusnaiskonna treeningutega, vahendab volley.ee.

Viimased mängudevoorud olid kavas ka Prantsusmaa naiste meistriliigas, kus peeti sel hooajal vaid põhiturniir. Koroonaviiruse tõttu jäid aga Eesti koondislaste viimased mängud ära ja nüüdseks on nemad samuti koondise treeningutega ühinenud. Liis Kullerkannu ja rahvusnaiskonna peatreeneri Lorenzo Micelli koduklubi Le Cannet' Volero sai liigas 49 punktiga neljanda koha, Polina Bratuhhina-Pitou tööandja Terville'i Florange oli 45 punktiga kuues, rahvusnaiskonna abitreeneri Alessandro Orefice juhendatav Venelles' Pays D'Aix 40 punktiga seitsmes ja Kristiine Miileni tööandja Nancy Vandoeuvre 37 punktiga üheksas.