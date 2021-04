Räim ERR-ile: tuurivõit oli emotsionaalselt oluline nii mulle kui tiimile

Räim sai reedesel teisel etapil teise ning laupäeval kolmanda koha, pühapäevase otsustava etapivõiduga teenis ta ka velotuuri üldvõidu.

"Mõnes mõttes oli see võit üllatav, kuigi ma ei saa salata, et enne velotuuri oli see mu eesmärk," rääkis koju põiganud Räim ERR-ile. "Emotsionaalselt oli see väga oluline võit nii mulle kui meeskonnale. Oleme üsna väike tiim ja meie jaoks oli see põhimõtteliselt kui Tour de France."

Räime jaoks on tegemist karjääri kolmanda velotuuri üldvõiduga ja ta peab seda ühtlasi kõige kaalukamaks. "Just selle taseme poolest, stardis oli kolm Pro Continental taseme võistkonda, kaks neist sõidavad sel aastal Giro d'Italial. Ma arvan, et see oli päris magus etteaste," tõdes Räim.

Eestlase eelmiseks koduklubiks oli Israel Cycling Academy, kus ta sõitis aastatel 2016-20. "Esimesel aastal, kui Iisraeli klubi oli väiksem, oli mu praegune roll toonasega sarnane. Nüüd on tõesti nii, et mind palgati Poola klubisse olema liider ja tooma võite. See on päris suur vastutus, aga samas näen, kuidas mehed minu jaoks töötavad ja samuti olen teisi aidanud. Seal on amatööre, noorrattureid, kes üldse palka ei saa. Samas on ka mehi, kes on enne World Touris ja Pro Continentalis sõitnud," iseloomustas Räim meeskonda.

"Kui tiimiga märtsis liitusin, tundsin kohe, et pean võitma, kuigi teadsin, et ma ei ole valmis. Minu talvine ettevalmistus oli üsna kehv, aga halva enesetunde ja vormiga suutsin esimese võidu kätte saada, mis võttis veidi pingeid maha. Nüüd kaks tükki juures kõrgemal tasemel - tegelikult ei ole profimaailmas sel aastal palju mehi, kellel oleks minust rohkem võite," lisas ta.

Suvel 28. sünnipäeva tähistav Räim vägisi Tokyo olümpiamängudele ei trügi. "Kui Tanel Kangert on terve ja motiveeritud, siis tema peab kindlasti minema. Teine mees peaks olema Peeter Pruus, nagu see plaan hetkel ka on. Rada on nii raske, et ma ei tahaks sinna minna turisti mängima - oleksin ainult nõus minema, et abistada Tanelit nii palju kui saaks. Selleks peaks minu vorm aga olema üle keskmise hea. Pigem jätan vahele ja jään järgmist olümpiat ootama," sõnas rattaproff.

Räime sõnul ootab tiimi järgmisena Ungari velotuur ning seejärel juba Tour of Estonia, kus Mazowsze Serce Polski suureks eesmärgiks on võit.