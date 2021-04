Eesti 3x3 naiste korvpallikoondis hakkab jahtima olümpiapiletit

Eesti naiste 3x3 korvpallikoondis läheb Tokyo olümpiapääset püüdma mai lõpus Austriasse. Et pärast seda peetakse juuni Rumeenias ka EM-valikmängud ning pandeemia aeg on ettearvamatu, siis on koondise kandidaatide ring üsna lai.

"See aeg on tõesti ärev ja kahjuks koondislased meil vaksineeritud ei saanud, nii et meil võib siin veel igasuguseid asju ette tulla. Peame kõikide asjaoludega arvestama ja seetõttu võtsin ka üsna palju mängijaid treeningutele," lausus peatreener Siim Raudla ETV-le.

Treeninglaagri avapäeval rassis jõusaalis kaheksa mängijat ja koondise peatreener Siim Raudla ootab välismaalt veel nelja-viie naise lisandumist. Parimatest ei liitu 3x3 koondisega vaid pühapäeval Saksamaa meistriks tulnud Mailis Pokk. Tingimused ettevalmistuseks on koondisel soodsad.

"Võimalused on kindlasti väga head kui võrrelda eelmiste aastatega. Sel aastal saime juurde tuua abitreener Priit Vene. Kindlasti saame teha Tallinna Tehnikaülikoolis trenni. Selle taha kindlasti pugeda ei saa," lausus Raudla.

"Ainus asi, mis meid segab, on saalikorvpalli hooaeg. Osad mängijad lõpetavad veel välismaal hooaegu ja nagu ma tean, siis teised koondised valmistuvad juba ammu selleks olümpia kvalifikatsiooniturniiriks. Meie kahjuks alustame alles nüüd."

Olümpiapileti teenimiseks peab Eesti naiskond jõudma kvalifikatsiooniturniiril, kuhu pääses 20 tiimi, kolme parema hulka. Esimene siht on minna edasi alagrupist, kus vastasteks Holland, Valgevene, Ungari ja Sri Lanka.

"Meil on alagrupis eelmise MM-i hõbe Ungari, eelmise EM-i hõbe Holland ja siis Valgevene, keda me siis Euroopa mängude poolfinaalis võitsime," ütles Raudla. "Meil on seal sisuliselt kõik tiitlivõistluste medalistid vastasteks, aga ütleme nii, et ega me ka kehvad ei ole."

Olümpiakohta vallutava vormi ja taktika saavutamiseks on 3x3 tiimil aega neli nädalat.