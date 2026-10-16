Paide alistas Flora ja muutis tiitliheitluse ülipõnevaks

Väravateta lõppenud avapoolaja järel tõid kodunaiskonnale 170 pealtvaataja ees võidu Kennedy Avery Mayo 64. ja Marie Kiiviti 84. minuti tabamused. Flora kaotas Paidele ka eelmise omavahelise mängu 12. septembril.

Tabeliseis naiste meistriliigas on üle mitme aasta taas väga põnev, sest nii Flora kui Paide on kogunud 45 punkti ja mängida on jäänud veel kolm vooru. Tiitlikaitsja Flora kohtub Viimsi, Saku ja Elvaga; Paide mängib Elva, Viimsi ja Harju JK Laagriga ehk teoreetiliselt on hooaja lõpp lihtsam Paide jaoks.

Naiste meistriliigas oli viimati nii põnev hooaja lõpp 2021. aastal, mil Flora alistas viimases mängus Saku Sportingu 2:1 ja võitis nende ees nelja punktiga tiitli. Viimati jäid florakad tiitlita 2017. aastal, kui toona lõppes Pärnu naiskonna seitsmeaastane hegemoonia.