Maailma esireket naasis 11-kuuliselt võistluspausilt turniirivõiduga

Barty alistas tund ja 47 minutit kestnud finaalkohtumises 7:6 (3), 6:4 hispaanlanna Garbine Muguruza.

Teel finaali vaid kümme geimi kaotanud Muguruza juhtis avasetis 3:1 ja 5:4, aga sett läks kiiresse lõppmängu, kus jäi kindlalt peale Barty.

Teises setis murdis Barty kohe Muguruza servi ja asus 3:1 juhtima, aga Muguruza viigistas. Seisul 4:4 kaotas Muguruza enda servi ja Barty oli enda pallingul kindel, võites seti 6:4.

See on 24-aastase Barty karjääri üheksas WTA turniirivõit 14 finaalist. Muguruzale oli see 13. finaal ja kuues finaalikaotus.