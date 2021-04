Eesti koondise diagonaalründaja liitus Saksamaa tippklubiga

"Ootan väga esimest hooaega võrkpalli Bundesligas. Olen Itaaliast jälginud lähedalt SSC play-off kohtumisi," rääkis Laak klubi kodulehele. "Ootan väga ka Schwerini linna jõudmist, kus mu ema kunagi koolitüdrukuna käis. Mulle meeldib avastada uusi riike ja linnu."

"Kertu on üks Baltikumi parimatest mängijatest, kes on meie jaoks justkui lihvimata teemant. Tal on ideaalsed eeldused ja ta on füüsiliselt tugev. Tal on 23-aastase kohta rohkelt kogemusi, olles mänginud kolm hooaega võõrsil." sõnas klubi peatreener Felix Koslowski.

Viimased kaks hooaega kuulus Laak Itaalia kõrgliigas mängiva Chieri naiskonna hingekirja. Lõppenud hooajal aitas viimasel kolmel aastal Eesti parimaks naisvõrkpalluriks valitud 23-aastane Laak Chieri 13 võistkonna konkurentsis kuuendale kohale.