Nädal piiri taga: Treial pääses finaali, Aganits võitleb hõbeda nimel

Kertu Laagi koduklubi Chieri mängis Itaalia liiga veerandfinaalis Monza vastu ning suutis seerias võita ühe kohtumise. Esimene mäng kaotati 0:3 (22:25, 20:25, 18:25), Laak sekkus vahetusest ning panustas seitse punkti (+4). Teise kohtumise suutis eestlanna tööandja enda kasuks pöörata, tulemuseks 3:2 (25:23, 19:25, 25:20, 17:25, 15:11). Selles mängus Laak statistikasse ühtegi numbrit kirja ei saanud. Seeria otsustavas mängus teenis Monza naiskond 3:1 (25:19, 25:22, 18:25, 25:15) võidu ning tagas koha poolfinaalis. Laak sekkus episoodiliselt ja skoori ei avanud. Sellega sai Laagi hooaeg Itaalias läbi ja järgmisena näeb teda mängimas juba Eesti rahvusnaiskonna eest, kirjutab Volley.ee.

Itaalia meeste esiliigas teeb play-off'is kaasa Robert Viiber. Viiber ja tema tööandja Cantu said kaheksandikfinaali korduskohtumises Santa Croce üle 3:0 (25:21, 25:22, 28:26) võidu, millega pääseti veerandfinaali. Viiber oli väljakul kogu kohtumise ning tõi lisaks mängu juhtimisele ka neli punkti (+3). Veerandfinaalis on Cantu vastaseks Taranto meeskond.

Prantsusmaal on hooaeg lõppenud kõrgliigas mänginud Ardo Kreegi ja Markkus Keele jaoks. Kreek ja Arago de Sete said põhiturniiril üheksanda koha, Keel ja Nice olid 13. Meeste esiliigas jätkab play-off'i edukalt Henri Treial. Treiali koduklubi Saint-Nazare sai poolfinaalseeria teises kohtumises kirja 3:1 (18:25, 25:20, 25:22, 26:24) võidu, eestlasest tempomehelt kogunes täismänguga seitse punkti (+5). Seega pääseti ka finaali, sest avamäng võideti 3:0. Finaalis on Saint-Nazare'i vastaseks Plessis Robinson. Finaalseeria võitja tagab järgmiseks hooajaks koha kõrgliigas.

Prantsusmaa naiste meistriliigas jätkub põhiturniir ja lõppenud nädalal peeti kahe vooru mängud. Rahvuskoondislaste Liis Kullerkannu ja Lorenzo Micelli koduklubi Le Cannet' Volero sai esmalt kirja 2:3 (25:20, 16:25, 25:20, 13:25, 12:15) kaotuse Nantesilt, Kullerkann sekkus episoodiliselt ja skoori ei teinud. Seejärel saadi 3:0 (25:16, 25:13, 25:15) jagu Polina Bratuhhina-Pitou tööandjast Terville'i Florange'ist. Kullerkann ei mänginud, Bratuhhina-Pitou tõi kahe geimiga kolm punkti (-2). Terville pidi nädala esimeses kohtumises tunnistama Marcq-En-Baroeuli 3:0 (25:17, 31:29, 25:23) paremust, Bratuhhina-Pitoult neli punkti (+3). Kristiine Miilen ja Nancy Vandoeuvre pidasid ühe kohtumise, kus jäädi alla Nantesi naiskonnale tulemusega 3:2 (19:25, 23:25, 25:14, 28:26, 15:10), Miilen sekkus hetketi ja skoori ei teinud. Liigatabelis on Le Cannet 44 punktiga neljas, Terville 41 punktiga kuues, rahvusnaiskonna abitreeneri Alessandro Orefice juhendatav Venellesi Pays D'Aix 34 punktiga kaheksas ja Nancy 33 punktiga kümnes.

Oliver Venno ja SC Police kaotasid Kataris Amir Cupi poolfinaalis Al Arabile. Esimene mäng kaotati 0:3 (22:25, 16:25, 18:25) ja teine 2:3 (25:22, 25:22, 23:25, 16:25, 17:19). Venno tõi avamängus 12 (-1) ja teises 25 punkti (+7).

Kreeka meistriliigas peetakse nelja parema meeskonna osalusel finaalgrupi mänge, kus kõik mängivad omavahel korra läbi. Andri Aganits ja Thessaloniki PAOK said viimati 3:2 (17:25, 25:22, 25:18, 19:25, 16:14) jagu Ateena Panathinaikosest, Aganits tõi 13 punkti. Seejuures on PAOK jätkuvalt koroonaviiruse poolt tugevalt mõjutatud ja pidi mängima ühegi nurgaründajata. Tabelis on 42 punktiga liider Olympiacos (põhiturniiri punktid tulid kaasa), kes on ühtlasi kindlustanud meistritiitli. PAOK-il on 27 punkti ja sellega võideldakse hõbeda nimel.

Poolas alustas Timo Tammemaa tööandja Rzeszowi Asseco Resovia mängudega 5.-6. koha nimel ja sai avakohtumises Gdanski Trefli vastu 3:1 (25:23, 22:25, 25:22, 25:19) võidu, Tammemaalt kuus punkti (+1). Samuti Resovia ridadesse kuulunud Robert Tähe hooaeg lõppes vigastuse tõttu ja tema on juba kodumaal.

Belgia meistriliigas sai võidulisa isolatsioonipausilt naasnud Hanna Pajula koduklubi Michelbeke Saturnus, saades 3:1 (20:25, 25:14, 25:16, 25:17) jagu Tchalou naiskonnast. Eesti koondise nurgaründajalt täismäng ja kümme punkti (+5). Tabelis on Michelbeke kümne punktiga kaheksas.

Austria meistriliigas jätkavad Laura Parts ja VC Tirol mängudega seitsmenda koha nimel. Eestlanna tööandja vastaseks on SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerzi naiskond ja avamängu võitis Eisenerz 3:2 (23:25, 25:23, 21:25, 27:25, 18:16). Parts panustas Tiroli ridades 16 punktiga (+8).