Laak otsusest klubi vahetada: seekord pakuti mulle põhikohta

"Põhiline on see, et nad pakuvad mulle mänguaega," rääkis Laak otsuse tagamaadest intervjuus ERR-ile. "Seda jäi viimasel kahel hooajal Itaalias natuke väheseks. Olin natuke teistsuguses rollis, seekord pakutakse mulle põhikohta ja neil on ka väga hea treener. Oli ka rahaliselt hea pakkumine," lisas Laak.

Eesti koondise ühe liidri sõnul on Itaalias tase ühtlasem ja kõrgem, aga taseme mõttes ta siiski sammu tagasi ei astunud. "Itaalia tagumised tiimid on tugevamad kui Saksamaa omad, aga Saksamaa tippklubid saaksid Itaalias väga hästi hakkama. Neil on olnud küll võistkondi, kes on Meistrite liigas päris kaugele jõudnud. Ma lähen klubisse, mis jäi napilt finaali ukse taha, aga seda rohkem on neil tõestamist ja ambitsiooni," kinnitas Laak.

Uue koduklubi tulevast koosseisu eestlanna praegu veel ei tea. "Kaks ameeriklannat võetakse juurde, üks võistkonnakaaslane saab olema hollandlanna. Rohkem ma praegu väga kursis ei ole, olen rääkinud ainult kogukonna esindajatega. Eks näeme, kui kirjuks see muutub, Saksamaal seda reeglit ei ole, et väljakul peaks olema teatud arv kohalikke. Seal on tiime olnud küll, kellel on väga kirju seltskond," tõdes diagonaalründaja.

"Schwerini variant tuli päris varakult ja ajasin seda lõpuni, teistele nii väga ei keskendunud. Oli variant jääda ka Chierisse, aga seal rääkisime läbi, et minu enda huvides on, et saaksin koha, kus on rohkem vastutust," selgitas Laak protsessi.