Selver krooniti viiegeimilise lahinguga Balti liiga võitjaks

Esimeses geimis läks Selver alguses juhtima, aga seejärel haaras ohjad Saaremaa. Teises geimis oli pilt vahetunud - juhtima asus Saaremaa, aga Selver keeras asjad enda kasuks.

Kolmandas oli kindlalt ees Selver ja neljandas samamoodi Saaremaa ning otsustavas geimis ei õnnestunud kummalgi enam kui kahepunktist edu saada.

Seisul 11:10 Saaremaa kasuks teenis Selver aga kolm punkti järjest ja Saaremaa enam viigini ei jõudnud.

Selveri paremad olid Renee Teppan 18, Oliver Orav 13 ja Mihkel Varblane 12 punktiga. Saaremaa resultatiivseim oli 23 punktiga Hindrek Pulk. 16 punkti tõi omadele Keith Pupart.

"See oli klassikaline finaal, kus ühest mängust sõltub kõik. Oli nagu ameerika mägedel - kord üks, kord teine. Ja nagu ikka - lõpuks viiendasse!" lausus Selveri mängija Renee Teppan.

"Meil isiklikult ei ole need viiendad geimid sel aastal eriti edukad olnud, aga täna sai kokku lepitud, et põdemise taha täna ei jää. Tuleb, mis tuleb, aga põdema me ei jää ja õnneks oli täna meie kord."

"Kui läheb viiendasse geimi, siis on juba kergelt loterii. Kellelegi kukub mõni lihtsam pall punktiks ja see ongi määrav," täiendas Pupart. "Ma arvan, et täna mängisid kaks võrdset võistkonda. Ju siis oli Selver grammike parem."

Viimati 2014. aastal Balti liiga võitnud Selverile tähendas esikoht teist triumfi sel hooajal pärast Aadu Luukase karikavõistlusi. Vaid Eesti meistritiitel rängas Tartu Bigbanki auhinnariiulile.

"Kolmest kaks tuli meile ja ma arvan, et kolmest kolme me ei väärinudki. Saaremaa võttis meilt ühe võimaluse ära ja see on okei - ega me ei peagi kõigist üle olema," kommenteeris Teppan.

"Ärge valesti aru saage, meil on ka noori mehi ja kunagi ei tea, mis mängudes saab. Ma arvan, et võime sel aastal kahe tiitliga rahul olla."

Pupart: "Kokkuvõttes oli meil väga keeruline hooaeg. Detsembrikuus, kui pool võistkonda laiali läks, vahetusid sidemängijad ja igasugust tralli oli... ma arvan, et kahe hõbedega oleme rahul! Võtsime sellest võistkonnast suhteliselt maksimumi välja."

Varem toimunud Balti liiga kolmanda-neljanda koha kohtumises pidi Tartu tunnistama lätlaste Jekabpilsi Luši 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) paremust.