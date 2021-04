Saaremaa Võrkpalliklubi president kinnitab, et tiim jätkab ka uuel hooajal

Eelmisel aastal Toivo Altilt klubi presidendi rolli üle võtnud Ivar Alt ütles, et talle ei meeldinud Kuressaares peetud Balti liiga finaalturniiri ajal meedias silma torganud pealkirjad stiilis "Kas Saaremaa meeskonna viimane mäng?" jne. Minu sõnum on, et me kindlasti jätkame! Kui keegi teine ka seda ei kinnita, siis mina klubi presidendina seda teen. Ja klubi president ma endiselt olen," kinnitas Alt Delfile ja Eesti Päevalehele.

Alt lubas kiiresti tegutseda, et senised mängijad ei hakkaks uusi leivaisasid otsima. Ta lubas, et 15. mail deponeerib notariaalselt ära kogu klubi järgmise hooaja eelarve.