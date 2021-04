Selveri peatreener Vassiljev: see võistkond õpetas palju

"Kui algas võistkonna komplekteerimine, siis tegin natuke meelega sellist võistkonda, mis võib-olla ei ole kõige lihtsam võistkond oma kõikide karakteritega. Seni on mul olnud võrdlemisi lihtsate karakteriga võistkonnad. Tahtsin proovida ja see õpetas, kuidas tuleb erinevate inimestega hakkama saada," rääkis Vassiljev intervjuus ERR-ile.

Koroonaviiruse puhangute tõttu oli Selver sunnitud ka üksjagu aega veetma karantiinis. Vassiljev tunnistab, et isolatsioon polnud meeskonnale kerge.

"Olime ainus võistkond, kes oli sunnitud kaks korda karantiini jääma. Pärast seda hooaega tean täpselt, millisena võiks võistkond pärast karantiini lõppemist käituda – kui palju oleks aega vaja, et normaalset ja kvaliteetset taset mängida. See aeg oli raske ja tahaks kiita mehi, et nad ei kaotanud pead ja jaksasid pingutada. Võistkonnaala inimesel üksinda kodus Zoomi trenne teha on keeruline ja seda oli ka näha."