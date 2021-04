Seimid ootavad olümpiale kvalifitseerumise lahendust

Märtsi keskel haigestunud Seim on tagasi treeningutel ning vaatab optimistlikult lähitulevikku. Praeguste plaanide kohaselt peaks otsustav võistlus olümpiapileti nimel toimuma mai lõpus. "Iga päevaga läheb natuke paremaks jah, aga see ikkagi ei ole veel võrreldav sellega, mis oli haiguse-eelne seisund. Selle taastamiseks läheb ikkagi natuke kauem aega," lausus tõstja ERR-ile.

"Mis ma eelmisel nädalal juba rebisin - 140 kilo püsti - ei ole nagu valgusaastate kaugusel normaalsetest numbritest. See nädal me oleme rohkem teinud mahtu, et saaks uuesti keha tööle ja lihasmassi tagasi. Mai lõpuks on täitsa reaalne jõuda uuesti enam-vähem vormi."

Mai lõpuks tuleb praegu vormi koguda, ehkki selle võistluse toimumine veel päris kindel pole. Esialgu pidi olümpiamängude viimane kvalifikatsiooniperiood aprillis lõppema, kuid paljud olümpiale pürgivad sportlased pole terve aasta jooksul võistelda saanud.

"IWF tegi taotluse ROK-ile pikendada kvalifikatsiooniperioodi veel kuu aja võrra. Ja meie lootus on see, et kui nüüd ROK selle loa annab ja mai lõpus tuleb võistlus - pidi olema Saudi-Araabias, nüüd see muudeti ringi Taškenti, Usbekistani -, siis muidugi see on meie võimalus, see on kuldtaseme võistlus maksimaalsete punktidega," selgitas treener Alar Seim.

"Kui Mart seal võistleb ja ei peagi vist mingi väga ulmetulemus olema, kui ta võidaks nüüd ungarlast Nagyt viie kiloga, siis see peaks garanteerima meile olümpiakoha."

Välistatud pole ka võimalus, et lisavõistlust enam ei tulegi ning olümpiakohad jagatakse välja edetabeli põhjal. "Ka see on välja pakutud ühe variandina, kus ta tuleks siis maailma reitingu järgi. Ja selle reitingu järgi praegu reaalsetest pretendentidest olümpiamängudele oleks Mart seitsmes," jätkas Alar Seim.

Koroonapandeemia pole kindlasti ainus põhjus, miks praegune olukord maailma tõstespordis on nii segane muuhulgas ka olümpiakohtade jagamisel. "Aasta tagasi saksa telekanal ARD rääkis korruptsioonist ja dopingujuhtumitest rahvusvahelises tõsteliidus. Võeti maha väga pikaaegne tõstespordi juht Tamas Ajan, kes oli aastast 1976 kuni 2000 rahvusvahelise tõsteliidu peasekretär ja nüüd siiamaani oli ta tõsteliidu president."

"Ja selle aja jooksul oli väga palju korruptsioonijuhtumeid, kus rahaga osteti omale võimalus dopingut kasutada. Aga selle Ajani juhatus on siiamaani paigas ja suuri muutusi veel toimunud ei ole. Nüüd on IWF-is pooleli 170 dopingujuhtumit, mis ei ole oma lahendust leidnud."

"WADA tegi IWF-ile ülesandeks märtsi lõpuks need juhtumid lõpetada, et need leiavad lahenduse," jätkas Alar Seim. "Märtsi lõpuks nad lahendust ei leidnud ja lubati, et nad leiavad lahenduse juuni lõpuks. Kui need nüüd tõesti lõpuni viiakse, siis see muudab kogu selle kvalifitseerumise... väga võib pilti muuta."

Mart Seim jätkab aga treeninguid mitte ainult sooviga pääseda olümpiale, vaid eesmärgiga jõuda tagasi samale tasemele, kus ta oli kolm-neli aastat tagasi. "Eks viimased pool aastat on andnud uuesti head enesekindlust, et kuidas keha on trennidele reageerinud, kuidas ma olen tagasi tulnud. Need numbrid, mis ma juba trennis tegin, need olid juba enam-vähem okei."

Euroopa- ja maailmameistrivõistlustel medaleid võitnud mees oli viimati pjedestaalil 2017. aasta sügisel, kui võitis MM-il tõukamises hõbeda.