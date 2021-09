Pikalt võistluspausilt naasnud Seim võitis kindlalt meistritiitli

Eesti tõstmise kindel esinumber Mart Seim kindlustas endale kuuenda Eesti meistritiitli. Kogusummas tõstis Seim 400 kg, rebimises 175 ning tõukamises 225 kilo. Selle tulemusega sai eesmärk peaaegu täidetud. "Eesmärk oli need tulemused kahe katsega ära teha. Rebimises see õnnestus, tõukamises esimesel katsel tuli äpardus sisse, pidi väikese vigade paranduse tegema ja tegi natuke keerulisemaks," rääkis Seim. "Aga iseenesest see, kuidas kang tundus ja kuidas keha vastu pidas, olen rahul."

Seimi isiklikud rekordid jäävad kolme ja nelja aasta tagusesse aega, parima kogusumma 444 kilogrammi tõstis ta 2017. aasta MM-il. Viimastel aastatel on Eesti meister heidelnud vigastustega, tänavu kevadel nakatus Seim koroonaviirusega ning võistluste nappuse tõttu jäi ta eemale olümpiamängudest. "Adrenaliini ikka viskas natuke peale. Natuke oli harjumatu olukord jälle," tõdes Seim. "Enne MM-i kindlasti väga vajalik kogemus jälle."

Kehakaalus kuni 96 kg võttis esikoha Leho Pent kogusumma 320 kiloga. 100. Eesti meistrivõistlustest tõstmises võttis kokku osa 45 sportlast.