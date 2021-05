Mart Seim jääb Tokyo olümpialt eemale

"Algselt kujutas olümpiamängude kvalifikatsioon endast ette kolme kuuekuulist perioodi, kus igas tuli kaks kord võistelda, misjärel kuuest võistlusest neli oleks kirja läinud. Paar päeva tagasi tuli otsus Rahvusvahelise Tõstespordiliidu (IWF) poolt, kus kolm perioodi enam tähtsust ei oma ja piisab neljast võistlusest – kirja läheb endiselt aga neli tulemust. Kuna Mart nakatus vahetult enne Euroopa meistrivõistlusi koroonaviirusega, siis jäi tema neljas võistlus ära," selgitas Alar Seim intervjuus Vikerraadiole.

"Seal (EM-il - toim.) oleks [olümpiale] kvalifitseerumiseks piisav tulemus tõenäoliselt olnud 410 kg. Kvalifikatsiooniperioodi pikendati küll mai lõpuni, aga meil ei ole ühtegi võistlust, kus oleks võimalik seda normi uuesti täita. Kui Mart koroonaviirusega nakatus, palusime IWF-ilt võimalust võistelda mai lõpus juunioride maailmameistrivõistlustel väljaspool arvestust. Algselt tehti küll ettepanekuid tõstejuhtide poolt, et selline võimalus saada, aga IWF-i poolt tuli eitav vastus ja meil ei ole rohkem variante neljanda tulemuse tegemiseks."

"Kvalifikatsioonis oli kolm taset: kuldtaseme võistlused, kus tulemused korrutatakse koefitsiendiga 1,1, hõbetase koefitsiendiga 1,05-ga ning pronkstase koefitsiendiga üks. Selliseid võistluseid, kus Mart saaks oma normi täita, neid rohkem ei ole. Tulevad küll kuu lõpus juunioride võistlused Usbekistanis, aga seal anti võimalus vaid aasta vanematel, kes eelmisel aastal ei saanud neil samadel võistlustel võistelda."

Alar Seim usub, et saanuks Mart Seim EM-il osaleda, toonuks 410 kg eestlasele ka olümpiapääsme.

"See oleks tõenäoliselt olnud piisavalt. Olümpiamängudele kvalifitseerub reitingu järgi kaheksa meest, siis igalt kontinendilt veel viis ning eriloaga veel üks. See tulemus olnuks ilmselt piisav, saamaks Euroopa koha – oleksime edestanud ungarlast Peter Nagyt."

Ehkki Tokyo olümpiamängudel Eesti tõstjat võistlustules ei näe, jätkab Mart Seim taastusravi ja treeningutega ja loodab üles astuda sügisel toimuvatel maailmameistrivõistlustel.

"Ravi on meil pidevalt kestnud, see on olnud igapäevane. Olukord on selgelt parem, kuid selg ilmselt päris terveks ei saa kunagi. Aga see kannatas juba päris häid koormuseid ja reaalne vorm oli Euroopa meistrivõistlusteks 420+ kg. Novembris on maailmameistrivõistlused, mida tavaliselt olümpia-aastal ei toimu. Üritame oma parimad tulemused nüüd seal teha."