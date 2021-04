Karel Tilga: 8400-8500 punkti oligi loogiline samm

"Isiklik rekord on mul juba nii vana. Ma ise olen mõelnud, et kõik need aastad, mis mul vahele jäid - seal oleks ka pidanud isiklik paremaks saama," lausus Tilga intervjuus Vikerraadiole. "8400-8500 oligi mul selleks aastaks loogiline samm. Emotsioonid on väga head. Väga hea meel, et sai tehtud see asi ja nüüd saab keskenduda juba olümpiale."

Suurest rekordiparandusest hoolimata nimetas Tilga seda tavaliseks kümnevõistluseks. "Mõni ala tuli väga hästi välja, mõni ei tulnud nii hästi kui oleks tahtnud. Aga ühtegi suurt altminekut ei olnud. Millega ise rahul olen - ikka need alad, kus isiklikud olid."

"Kaugus, kõrgus olid väga head. Kõrguses on väga hea meel, et suudan jälle hüpata 2.10 kanti. Teibas suutsin jälle hüpata 4.90. Loodan, et see jääbki minu tasemeks ja ei lähe 4.60-4.70 kohta tagasi. 1500 meetri üle on kindlasti hea meel."

Võistluste puhul oli ebatavaline, et kehva ilma tõttu koliti teivashüppeks sisetingimustesse. "Vihma tuli ikka päris korralikult. Ma arvan, et selles vihmas ei oleks keegi tulemust väga kirja saanud. Ma ei kujuta ette, kuidas teibad oleks kuivad püsinud ja sammud klappinud. Sisse minemine oli ainuõige otsus ja mul on väga hea meel, et läksime."

Loomulikult tekitas see küsimuse, kas sellega on kümnevõistluse tulemus ikka edetabelikõlbulik. "Jah, ma ise küsisin veel viis korda üle ka, et kõik on sada protsenti kindel, asi läheb arvesse ja on legaalne? Aga mulle kinnitati, et kontrolliti üle tähtsate IAAF-i [rahvusvahelise kergejõustikuliidu endine lühend - toim.] inimestega."

Eesti kõigi aegade edetabelis kerkis Tilga viiendaks. Ettepoole jäävad Erki Nool (8815), Maicel Uibo (8604), Kristjan Rahnu (8526) ja Valter Külvet (8506). "Ma arvan, et see on väga kõva saavutus. Nii kõva kergejõustikumaa ja üldse top viies-kuues olla. Nüüd tuleb hakata püüdma neid järgmisi inimesi."