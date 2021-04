Tartu kaotas Rakvere Tarvale pingelise heitluse

Rakvere Spordihoones peetud kohtumisest jäi Tarva poolelt kõrvale nende tsentrid Renato Lindmets ja Riley Hayes, samuti puudus Tormi Niits. See aga ei pidurdanud kodumeeskonna indu ja kohe algusest peale sundisid Tarva tagamängijad tartlased vigu tegema ja said kontrolli enda kätte. Tartu jäi avaminutitel 8:16 kaotusseisu, aga vaikselt suudeti siiski mängu tagasi saada. Veerandi viimase minuti kaks kaugviset tõid Tartu meeskonna nelja punkti kaugusele seisul 27:23.

Teisel veerandil kulges mäng punkt-punktis ja vahepeal tundus, et tartlased saavad oma alguse krambist üle ja mängu enda kätte. Virulased olid oma liidri Kristaps Gluditise vedamisel siiski teist meelt ja võitsid avapoolaja 43:37.

Kolmandal veerandil venis Tarva eduseis korraks ka seitsmele punktile, aga veerandi keskel sai Tartu Tomas Balciunase lauavõitluse ja punktide toel mängu tagasi. Charles Bartoni viimaste sekundite kaugvise tõi enne viimast neljandikku Tartu meeskonna punkti kaugusele seisul 57:58.

Viimast veerandit alustas Tarvas 10:2 spurdiga. Tartu poolelt ei lasknud mängul käest minna Emmanuel Wembi ja Hendrik Eelmäe, kelle korvidest vähenes vahe taas viiele. Wembi vaheltlõige ja kiirrünnaku korv tõid Tartu kahe punkti kaugusele kui mängida jäi minut ja 40 sekundit. Minut enne lõppu andsid kohtunikud üsna veidra vea viskel olnud Charles Bartonile ja sellele järgnevalt vabavisked Tarvale. Wembi vähendas 56 sekundit enne lõppu vahe kolmele punktile. Tartul oli paarkümmend sekundit enne lõpusireeni veel kasutada minutiline mõttepaus, aga sellele järgnenud rünnakust asja ei saanud. Lõppskoori 80:76 vormistas mängu staar Gluditis vabaviskest.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa parima esituse tegi Emmanuel Wembi 18 punkti ja 13 lauapalliga. Kaksikduubli sai kirja ka Tomas Balciunas 11 punkti ja 11 lauapalliga. Charles Barton viskas 14, Robin Kivi 13 ja Hendrik Eelmäe kümme punkti.

Rakvere Tarva eest sai Kristaps Gluditis üleplatsimehena kirja 33 punkti ja neli lauapalli. Devin Harris kogus 15 ja Markus Merimaa ning Egert Haller võrdselt kümme punkti.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul kaotati mäng oma vigade tõttu. "Nende koosseis oli küll ebastandardne, aga me ei osanud seda ära lahendada. Võib-olla oli viga, et hakkasime liiga palju korvi alla toppima, aga see ei vabanda, et lasime pallikaotustest ja kiirrünnakutest endale liiga palju korve visata. Tundus, et poistele oli mängu kaal teada ja nad olid väga närvilised, eriti mängu alguses. See andis kogu mängule tooni ja jäime tagaajajaks mängu lõpuni. Ise mängisime halva mängu täna ja ega ei olegi mingit vabandust," sõnas Kandimaa.

Tartu meeskonnal on korvpalli meistriliiga põhiturniiril mängida kaks mängu. Senise 33 mänguga on kogutud kümme võitu ja 23 kaotust. Tarvas on 12 võidu ja 18 kaotusega kaks kohta eespool neljanal tabelireal.

Reedel ootab Tartut ees kodumäng tabelis koha võrra eespool oleva TalTechiga ning laupäeval, 17. aprillil võõrustatakse tabeli viimast Tallinna Kalev/TLÜ-d.