Tõeline maratonnaine sammus Miamis neljandasse ringi

Kohtumine kestis kaks tundi ja 29 minutit. See on märkimisväärne, kuna Sorribes Tormo on viimase 18 matši jooksul üle kahe tunni madistanud 12 korda. Tõelised maratonlahingud on olnud 24-aastase hispaanlanna jaoks Miamis ka kahe esimese ringi kohtumised. Esmalt alistas ta kahe tunni ja 41 minutiga Bernarda Pera ja seejärel kahe tunni ja 22 minutiga Jennifer Brady.

"Ma olen uhke, et olen kõigis mängudes pingutanud. Ära lõpeta võitlemist. Ma proovin iga hinna eest võita olenemata skoorist," ütles Sorribes Tormo.

Neljandas ringis kohtub hispaanlanna kas Ons Jabeuri (WTA 30.) või Sofia Keniniga (WTA 4.).