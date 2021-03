Käsipallileegion: Karl Roosna valmistub naasma viiekuiselt mängupausilt

Kolmandas liigas alustas Saksamaal 72 meeskonda, kes jagatud nelja tsooni. Mõnes jõuti pidada vaid üks-kaks vooru, põhja-ida tsoonis noppisid Karl Roosna ja 1. VfL Potsdam kuuest kohtumisest viis võitu, enne kui hooaeg koroonaviiruse tõttu peatati. Viis kuud pausi ei luba normaalselt jätkata, aga Saksamaa käsipalliliit mõtles süsteemi siiski välja.

Roosna: arvan, et kõik on võimalik

"Klubidelt küsiti, kes soovivad mängida 2. Bundesligasse tõusu nimel ja selliseid leidus 14, meie nende hulgas. Tiimid jagati kahte gruppi, kus peetakse üks ring ehk kolm mängu kodus, kolm võõrsil. Neli paremat mõlemast grupist saavad veerandfinaali ja lõpuks siis selguvad kaks kõrgemale tõusjat," selgitas Roosna uut süsteemi.

"Usun, et peamised soosikud tulevad meie seitsmikust, kus mitu meeskonda on pausi ajal täienenud. Aga meiegi esmane eesmärk on ikka nelja hulka saada ning siis juba mäng-mängult edasi vaadata. Kaotama me ei lähe ja isiklikult arvan, et maksimumilähedase esinemise korral on kõik võimalik," hindas sügisel 11 väravat visata jõudnud Roosna.

"Treenimisvõimalused on meil head olnud ja eks mängupaus jätab kõigile oma jälje. Oleme õnneks kinniste uste taga mõne sõprusmängu Berlini Füchse reservide vastu ka pidanud. Hetkel on väike vigastustelaine meeskonnas, aga loodetavasti saame kõik mehed mängude ajaks töökorda," vaatas Roosna aprilli teisel nädalal taasalgava "minihooaja" suunas.

Kaks astet kõrgemal ehk kohalikus Bundesligas lisasid Mait Patrail ja Rhein-Neckar Löwen eelmisel nädalal tabelisse kaks võitu. Ludwigshafeni Eulen alistati 31:27 (15:15) ja SC DHfK Leipzig 33:26 (17:11). Patrail viskas Euleni võrku ühe palli ja andis ka ühe resultatiivse söödu, pühapäevases mängus aitas täpse sööduga kaasa kahe värava sünnile.

Jaanimaalt kuus väravat, Varul lõpetas Rootsis kahe võiduga

Venemaa meistriliigas tõusis Dener Jaanimaa kuue tabatud viskega kaheksast katsest üleplatsimeheks, kui Moskva CSKA oli võõrsil 28:25 (14:12) üle Ufa Akbuzatist. CSKA hoiab endiselt põhiturniiril teist kohta, Jaanimaa kergitas end 84 väravaga snaiprite pingereas kaheksandale astmele.

Mitmele koroonapausile sel hooajal sunnitud Martin Grištšuk ja Praha HC Dukla mängivad kiirkorras järele pidamata kohtumisi. Eelmisel nädalal jäädi Plzeni Talent tymile alla 26:34 (13:20), ent alistati Brno SKKP Handball 33:30 (20:15). Grištšuk jäi mõlemas mängus väravata, Dukla hoiab kaks vooru enne põhiturniiri lõppu kolmandat kohta.

Rootsi esiliigavõidu ja tõusu astme võrra kõrgemale juba kindlustanud Hammarby IF lõpetas hooaja stiilselt, kahe võiduga. Kungälvs HK alistati 39:12 (21:5) ja Kärra HF 33:26 (13:14) ning kogutud 47 punkti tähistab uut esiliigarekordit. Hendrik Varul lisas viimasel nädalal oma saldosse kolm väravat ning sai lõppenud hooajal Hammarby kasuks kirja 45 tabamust.