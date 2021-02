Käsipallileegion: võidurikas nädal, põhiturniiri esikoht, sada liigaväravat

Kõrgeimal tasemel ehk tugevuselt teises eurosarjas mängiv Mait Patrail jätkas võidukalt EHF Euroopa liiga alagrupiturniiri. Eestlane viskas kaks väravat, kui Rhein-Neckar Löwen alistas võõrsil Sloveenia klubi Trebnje RK Trimo 35:29 (19:13). "Lõvid" juhivad D-alagruppi kindlalt 11 punktiga.

Karl Toom jõudis esimesena sel hooajal saja liigaväravani

Pausilt naasis ka maailma tugevaim klubisari, kuid Saksamaa Bundesligas pidi Löwen leppima kaotusega. Võõrsil ei saadud Göppingeni Frisch Aufi vastu kordagi juhtima ning jäädi 32:34 (17:19) alla. Patrail tabas korra ja andis ühe resultatiivse söödu.

Venemaa meistriliigas sai võidu Moskva CSKA, olles võõrsil parem Krasnodari SKIF-ist 28:25 (14:11). Dener Jaanimaa viskas pealinlaste kasuks kolm väravat ja lisas kaks resultatiivset söötu. CSKA jätkab liigas teisel kohal, ühe vähempeetud mängu juures jäädakse HC Tšehhovskije medvedi tiimist nelja silmaga maha – punkte vastavalt 30 ja 34.

Rootsi kõrgliigas püsimajäämise nimel võitlev HK Varberg kohtus kahe lähikonkurendiga. Neljapäeval laguneti teisel poolajal täielikult ja kaotati kodus OV Helsingborg HK-le 27:37 (18:16). Karl Toom viskas viis ja Armi Pärt kolm väravat. Pühapäeval aga alistati võõrsil IFK Ystad HK 30:27 (17:12), Toomi arvele jäi seitse, Pärdile neli tabamust.

Varberg on nüüd 24 mänguga kogunud 15 punkti ja paikneb 15 tiimi seas 12. kohal. Välja langevad kaks viimast, aga vahed on väikesed ja konkurentidel on mäng varuks. Mullu Eesti parimaks käsipalluriks valitud Toom jõudis esimese eestlasena sel hooajal saja liigaväravani, olles nüüd täpne olnud 106 korral.

Hea nädal oli ka Martin Grištšuki koduklubil Praha HC Duklal – Tšehhi meistriliigatabelisse lisati neli punkti. Dukla alistas Hranice TJ Cementi 30:25 (19:10) ja Frydek-Misteki SKP Pepino 38:27 (21:15). Grištšuki arvele jäi esimeses mängus kaks ja teises üks tabamus.

Molkova võitis põhiturniiri, Voika valiti mängu parimaks

Soome meistrisarjas alustati mängudega vaheturniiril ja mõlemad eestlased olid nähtavas rollis. Tugevamas nelikus jäi Siuntio IF küll 26:35 (11:17) alla Riihimäe Cocksile, ent Ott Varik viskas mängu parimana üheksa väravat, püstitates hooaja isikliku skoorirekordi.

Kuus tabamust kirja saanud Kristo Voika valiti aga kohtumise parimaks palluriks, kui Helsingi IFK oli võõrsil kindlalt 34:21 (15:10) üle Åbo IFK-st. HIFK juhib teist vaheturniiri viie punktiga ning Voika tõusis 80 väravaga snaiprite tabelis juba neljandale astmele.

Luksemburgi naiste meistriliigas otsustati koroonakriisist tingitud pika pausi tõttu põhiturniir üheringilisena pidada. Alina Molkova viskas viimases voorus CHEV Diekirchi 34:14 (15:5) võidumängus Handball Eschi üle seitse väravat ja kuna tiitlikaitsja HB Käerjeng mängis viiki, tõusis Eesti parima käsipalluri koduklubi põhiturniiri võitjaks.

Meie tugevuselt teisel liigatasemel mängivad pallurid said magusad võidud. Jürgen Rooba tabas kolm korda, kui Nice'i Cavigal Handball võitis Prantsusmaa esiliigas võõrsil Angers'i SCO 29:25 (13:9). 14 punktiga on nizzalased kaheksandal kohal, esinelikust lahutamas veel vaid kaks silma.

Rootsi esiliigas võttis juba hooaja 16. võidu Hammarby IF. Hendrik Varul skoori ei teinud, aga HIF alistas Skånela IF-i 28:27 (13:11). Hammarbyl on 33 punkti ning edu lähima jälitaja Kungälvs HK ees neli silma, kuid liigaliidril on kaks veel kohtumist varukski.