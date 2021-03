Käsipallileegion: Patrail ootab rohkem mänguaega ja pingevabadust

Kõrgeimal tasemel mängiv Eesti käsipallur ehk Mait Patrail alustas nädalat hästi, visates ühe värava, kui Rhein-Neckar Löwen alistas EHF Euroopa liigas taanlaste GOG Håndboldi 32:24 (17:13). Mannheimi "lõvid" võitsid D-alagrupi 17 punktiga ning kohtuvad kaheksandikfinaalis Horvaatia klubiga Našice RK Nexe.

Mait Patrail: tuleb treeningutel koht tagasi võita

Saksamaa Bundesligas Löweni käsi sama hästi ei käi, teist kohtumist järjest jäädi võiduta. Kodusaalis võideldi küll tagasi kaheksaväravalisest kaotusseisust, kuid kaotati siiski Göppingeni Frisch Aufile 31:32 (15:17). Patraili arvele kirjutati üks resultatiivne sööt.

"Me polnud üldse mänguks valmis ja nagu hiljuti eelmiseski omavahelises kohtumises, karistas Göppingen meid oma kiire mänguga. Miskipärast vaevavadki keskendumisprobleemid meid just koduliigas," mõtiskles Patrail kaotusejärgselt.

"Euroliigas mängime oluliselt pingevabamalt, olles juba ammu edasipääsus kindlad. Bundesligas on iga punkt tähtis, play-off'e ei toimu, aga me ei tule pingetega alati toime. Kipume üle mõtlema ja hakkame väristama ning nii-öelda tapjainstinktist jääb puudu," selgitas kaheksal korral Eesti parimaks käsipalluriks valitu.

"Mänguaega viimasel ajal napib, eriti rünnakufaasis. Sügisel ja just eurosarjas oli mu roll suurem. Aga noored on hästi esinenud ja minu positsioonile konkureerib kolm meest, nii et tuleb treeningutel võidelda ja koht tagasi võita," ei lase Patrail motivatsioonil langeda.

Veel üks tugevuselt teises eurosarjas mängiv eestlane, Dener Jaanimaa oli täpne kolmel korral, aga Moskva CSKA kaotas viimases Euroopa liiga voorus kodus SC Magdeburgile 27:35 (17:18). CSKA sai C-alagrupis teise koha ning kohtub märtsi lõpul toimuvas kaheksandikfinaalis GOG Håndboldiga Taanist.

Toom ja Pärt langesid HK Varbergiga kõrgliigast

Väga valusalt lõppes Rootsi meistriliigahooaeg kahe Eesti koondislase koduklubi HK Varberg jaoks. Eelmisel nädalal kohtuti kahe vastasega, kes lõpetasid põhiturniiri esikolmikus. Võõrsil võideldi võimsalt HK Malmö vastu, kuid kaotati 30:32 (16:17). Karl Toom viskas kümme ja Armi Pärt kolm väravat.

Laupäeval võõrustati otsustavas mängus Põlva Serviti järgmist eurovastast Ystads IF-i ja jäädi selgelt alla – 25:38 (15:22). Nii Toom kui ka Pärt olid selles mängus täpsed kahel korral. HK Aranäs võitis aga viimases voorus ning möödus liigatabelis ühe punktiga Varbergist, kukutades eestlaste tiimi esiliigasse.

Põhiturniiri võitis 42 punktiga Partille IK Sävehof, kahe silmaga jäid maha Ystads IF ja HK Malmö. Snaiprite tabelis lõpetas Toom esikümne 128 tabamusega, lisades ka 44 resultatiivset söötu. Pärt viskas hooajaga 52 väravat ja andis neli väravani viinud söötu.

Rootsi esiliigas kindlustas Hammarby IF esikohta, alistades võõrsil pärast kaotatud avapoolaega Jaanimaa esimese välisklubi ehk LIF Lindesbergi 26:20 (10:12). Hendrik Varul viskas kõrgliigasse tõusule sammukese lähemale astunud Hammarby kasuks ühe värava.

Rooba viskas nädalaga 12, Molkova 19 väravat

Prantsusmaa esiliigas tegi reedel hooaja parima etteaste Jürgen Rooba, visates kaheksa väravat, kui Nice'i Cavigal Handball alistas Strasbourg'i AHB 35:18 (17:10). Teisipäeval oli Eesti koondise paremäär täpne neljal korral, kuid tema koduklubi jäi 31:33 (16:16) alla Selestat Alsace HB-le.

Soome meistrisarjas jätkus eestlaste kaotuseseeria. Siuntio IF kaotas esinelikus Riihimäe Cocksile 30:33 (13:18) ja Helsingi Dickenile 22:25 (10:15), Ott Varikult vastavalt kuus ja viis väravat. Kristo Voika tabas neli korda, kui Helsingi IFK kaotas küll Abo IFK-le 28:29 (13:12), kuid jäi püsima kuuendale kohale ning edenes – nagu Siuntiogi – veerandfinaali.

Martin Grištšuk ja Praha HC Dukla naasid Tšehhi kõrgliigas ajutiselt ning edukalt platsile. Kolmapäeval oldi kodus Eesti koondislase kolme värava toel 32:22 (21:9) üle Frydek-Misteki Pepinost. Järgmine kohtumine jäi aga jälle ära ning juba mitmendat korda sel hooajal sunniti prahalased isolatsiooni.

Luksemburgi meistriliigas jäi põhiturniir üheringiliseks, ent kuus paremat mängivad kaheringilise finaalturniiri, kuhu võeti kaasa pooled punktid. CHEV Diekirch jätkab liidrina ja alustas kahe võiduga, alistades HB Eschi 34:20 (18:8) ja Differdange'i Red Boysi 28:19 (16:8). Alina Molkova tabas neis mängudes vastavalt kümme ja üheksa korda.