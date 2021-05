Getulio Aurelio Fredole määratud karistus jäi jõusse

Apellatsioonikomisjon vaatas läbi distsiplinaarmenetluses toimunu ja esitatud kirjaliku kaebuse, kuulas komisjoni koosolekul ära kaebuse esitaja ja distsiplinaarkomisjoni seisukohad ning tegi seejärel otsuse. Otsuse motiivid edastab komisjon 18. juuniks.

Apellatsioonikomisjon on sõltumatu organ, mis vaatab läbi kaebusi jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjoni otsuste ja tegevuse suhtes. Komisjoni liikmed on vandeadvokaat Enno Heringson ja vandeadvokaat Aivar Pilv ning komisjoni esimees Priit Kotkas.

Teatavasti määras EJL-i distsiplinaarkomisjon 19. märtsil Getulio Aurelio Fredole tähtajatu jalgpallis tegutsemise keelu. Toonane otsus põhines EJL-i distsiplinaarmääruse punktidel 4.1, mis ütleb, et "isikud kohustuvad käituma lojaalsuse, ausameelsuse, sportlikkuse ja eetika printsiipe järgides", ning 4.3.7, mis räägib üldistest headest käitumisnormidest ja -tavadest. Distsiplinaarkomisjon tuvastas ka vastuolu treenerite eetikakoodeksiga ja märkis, et Getulio Aurelio Fredo on ajakirjanduses esinenud jalgpalli mainet kahjustavate avaldustega.

Toonases EJL-i distsiplinaarkomisjoni avalduses seisis: "Menetluse käigus kogusime lisaks seni ajakirjanduses kajastatule olulist lisainformatsiooni, mida me isikute konfidentsiaalsuse kaitseks ei avalda, muuhulgas on infot samast perioodist, mida prokuratuur nüüd uurima on asunud ehk kuni aastani 2019. Rõhutame, et menetlus toimus EJL-i reeglite kohaselt, mille järgi anti võimalus esitada oma seisukoht kõigil osapooltel, kusjuures selleks seatud algset tähtaega pikendati. Mõistagi vaatab jalgpalliliit kui spordiorganisatsioon oma menetluses rikkumisi valdavalt läbi eetika, hoopis teine asi on politseiuurimine, kus kontrollitakse seaduste täitmist."

Distsiplinaarkomisjon lisas toona, et otsus andis ühese hinnangu ajakirjanduses esitatud mõtteviisile, mille järgi olevat treeneri ja tema mitukümmend aastat noorema alaealise õpilase suhe aktsepteeritav.