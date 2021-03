Soome MM-ralli korraldajad võivad võtta eeskuju Eesti mudelist

Eelmisel aastal jäi augustis Jyväskylä ümbritsevatel teedel toimuma pidanud Soome ralli koroonapandeemia tõttu ära. Ralli eest vastutav AKK Sports sai veebruaris võrdlemisi lühikese ettevalmistusega ja ilma pealtvaatajateta korraldatud Arktika MM-ralli, aga firma pealiku Riku Bitteri sõnul on suvine võistlus Jyväskyläs suurem ja rohkem ressursse nõudvam projekt.

Portaal rallit.fi kirjutab, et suvise Soome MM-ralli edukas läbiviimine sõltub suuresti piletitulust ning just seetõttu ei pidanud AKK Sports mullu võimalikuks korraldada rallit ilma pealtvaatajateta. "Selle kohal on väga suur küsimärk, see oleks väga keeruline," vastas Bitter portaali küsimusele, kas sel suvel oleks Jyväskylä ralli fännideta toimumine päevakorras.

Koroonaajastul on pealtvaatajatega õnnestunud pidada vaid üks MM-ralli, kui septembris toimunud Rally Estonial jagati 16 000 rallipassi omanikku 16 gruppi, et inimkontakte minimeerida. Sama lähenemist kaalutakse ka tänavu, seekord on Lõuna-Eestis toimuvaks võistluseks plaanis müüa kuni 50 000 piletit 25 grupile.

"Oleme kaalunud ka niinimetatud Eesti mudelit," kinnitas Bitter põhjanaabrite ralliportaalile. "Küll ei ole me veel detailidesse laskunud ega tea, kas meie kontseptsioon oleks Eesti omale sarnane."

Mullust Rally Estoniat toetas Eesti riik 2,5 miljoni euroga, Jyväskylä ralli Soome valitsuselt toetust ei saanud. Bitteri sõnul ootab AKK Sports riigilt rohkem informatsiooni, saamaks teada, kuidas valitsus koroonapandeemiast mõjutatud üritusi toetab.

Soome MM-ralli peaks toimuma 29. juulist 1. augustini, kaks nädalat pärast Rally Estoniat.