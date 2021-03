Van Aert võitis temposõidu valitseva maailmameistri ees, üldvõit Pogacarile

Van Aerti võiduajaks mõõdeti 11.06, mis teeb keskmiseks kiiruseks 54,6 km/h. Teise koha sai šveitslane Stefan Küng (Groupama - FDJ), kaotades võitjale kuue sekundiga ning kolmandaks jäeti temposõidu maailmameister Ganna, keda jäi esikohast lahutama 11 sekundit.

"Vaatamata sellele, et temposõit oli lühike, oli see väga raske. Sa annad endast alati maksimumi. Ma olen õnnelik, et mu temposõidukiirus on paremaks läinud viimastel aastatel ja suudan parimatega rinda pista. Väga hea hooaja algus on olnud," rääkis Van Aert võidu järel.

Velotuuri üldvõidu pälvinud Pogacar jäi lähirivaalist Van Aertist maha 12 sekundiga ning teenis Tirreno-Adriatico mitmepäevasõidul esikoha ühe minuti ja kolme sekundilise eduga belglase ees. Kolmanda koha sai hispaanlane Mikel Landa (Bahrain-Victorious), kaotades Pogacarile kolme minuti ja 57 sekundiga.