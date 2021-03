Doha turniiri võitja andis Dubais vigastuse tõttu loobumisvõidu

Kvitovale teeb muret reielihas, mis sundis ta andma Teichmannile loobumisvõidu seisul 2:6, 4:3.

"Kahjuks olen alates Doha turniiri poolfinaalist tundnud, et midagi on valesti ja probleem ei ole paremaks läinud. Teise seti ajal läks valu isegi hullemaks," põhjendas 31-aastane Kvitova loobumisotsust. "Valu tõttu ei suutnud ma liikuda nii nagu tahtnuks, sestap otsustasin kõrvale astuda. Ma ei tahtnud, et olukord veelgi hullemaks läheb."

Kvitova tunnistas, et suures plaanis on ta õnnelik, kuna võitis Doha turniiri, kuid Dubais loobumisvõidu andmine valmistab kindlasti natuke pettumust. Vaatamata sellele proovib ta Miami turniiril (algab 23. märtsil) olla tagasi oma parimas vorms.