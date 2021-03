Lillemets debüüdist: rambipalavikku ega kätevärinat ei tekkinud

"Pigem jäin eesmärkidele natuke alla, aga esimese tiitlivõistluse kohta üsna edukas esitus," sõnas Lillemets ERR-ile antud intervjuus. "Oleks võinud palju hullemini minna, nagu seal mõnel mehel teivashüppes. Lõpetasin ikkagi korraliku summaga, olen väga-väga rahul."

"Kõige raskem oli end esimese päeva hommikul käima saada. 60 m jooksu ja kaugushüppe ajal oli keha kange ja ebameeldiv, ei olnud selleks võib-olla piisavalt valmis. Kui pärast käima sain, oli juba mõnusam võistelda ja keha ka kontrollitavam. Üldine atmosfäär jäi ikkagi nigelaks, publikut hommikul peaaegu ei olnud ja isegi muusikat ei mängitud - oleks nagu trenni teinud, oli keeruline endast maksimumi anda," iseloomustas Lillemets tingimusi.

"Teine päev oli juba nauditavam, tulemused olid ka sellised, millega võin rahule jääda. Esimene päev oli keeruline, aga lõpp hea, kõik hea. Siit on palju õppida ja palju järgmisteks kordadeks meelde jätta."

Lillemetsa jaoks oli Toruni sise-EM suurvõistluste debüüdiks. "See õpetas seda, et see on võistlus nagu iga teinegi. Ei tasu endale panna lisapingeid ja tundsin, et sain sellega hakkama - ei tekkinud rambipalavikku ega kätevärinat stardijoonel. Olin üsna rahulik ja see tuli mulle kasuks. Ma ei närveerinud üle, tegin rahulikult oma asja," kinnitas mitmevõistleja.

Nädala pärast sõidab Lillemets laagrisse, kus ta paneb rõhku jooksualadele.