Lillemets koondise esinumbri staatusest: see lisab motivatsiooni

Kolm nädalat tagasi püstitas Risto Lillemets seitsmevõistluse Eesti meistriks tulles isikliku rekordi 6089 punkti, millega on Euroopa hooaja edetabelis neljas. Elu esimeseks tiitlivõistluseks valmistuv Lillemets endale liigseid pingeid peale ei pane, kuid tunnistab, et kümnevõistluse maailmarekordimehe Kevin Mayeri selja taga tuleb väga tasavägine võistlus.

"Tunnen ennast igal alal enesekindlalt ja arvan, et ka vorm on läinud paremaks kui ta oli eelmisel võistlusel. Arvan, et võib tulla ilus võistlus ja ootan suurel areenil võistlemist väga," rääkis Lillemets ERR-ile.

"Kui isa mulle ütles, et kuskil mainiti mind koondise esinumbrina, võttis muigama," tõdes Lillemets. "Mingeid lisapingeid see mulle ei tekita, pigem lisab motivatsiooni. Minu arvates on see väga tore, et mind esinumbriks peetakse."

Sisekergejõustiku EM leiab Poolas Torunis aset 4.-7. märtsini, seitsmevõistlejad on areenil 6.-7. märtsil. Lisaks Lillemetsale ja Mayerile tulevad tosina mehe seas starti näiteks kümnevõistluses üle 8500 ja seitsmevõistluses üle 6200 punkti kogunud sakslane Kai Kazmirek ning tiitlikaitsja Jorge Urena.

Sel talvel seitsmevõistluses enam kui 6000 punkti kogunud meestest stardivad ka šveitslane Simon Ehammer, itaallane Dario Dester, valgevenelane Maksim Andraloits, sakslane Andreas Bechmann, montenegrolane Darko Pešic ja hollandlane Rik Taam.

Nimekirja lõpetavad hollandlane Pieter Braun ja kohalik mitmevõistleja Pawel Wiesiolek.