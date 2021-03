Sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Torunis võisteldakse laupäeval ja pühapäeval ka meeste seitsmevõistluses. Avapäeva järel on ainsa eestlasena võistlustules olev Risto Lillemets kaheksandal kohal.

Lillemets sai 60 meetri jooksus aja 7,04, kordas kaugushüppes isiklikku rekordit 7.28, tõukas kuuli 14.50 ning lõpetas võistluspäeva kõrgushüppes ületatud 2.04-ga.

Nõnda kogus Lillemets avapäeval 3348 punkti, mis asetab ta kaheksandale kohale. Oma rekordigraafikule kaotab eestlane 31 punktiga.

Avapäeva viimase alaga tõusis liidriks Kevin Mayer, kes on nelja alaga kogunud 3571 punkti. Teisel kohal oleval šveitslasel Simon Ehammeril on 3538 punkti, tugeva kõrgushüppe teinud tiitlikaitsja Jorge Urena on 3424 punktiga kolmas.

60 m jooks:

Lillemets alustas tulemusega 7,04 ehk seitse sajandikku aeglasemalt kui kuu aja eest Tallinnas isiklikku rekordit püstitades. 6,97 on ühtlasi ka eestlase isiklik rekord sel distantsilt.

Sisekergejõustiku EM-i rekordiga alustas võistlust šveitslane Simon Ehammer (6,75), kellele järgnesid prantslane Kevin Mayer (6,86) ja hollandlane Rik Taam (6,94). Lillemets võttis avaala järel sisse kaheksanda koha.

Kaugushüpe:

Lillemets parandas oma tulemust iga katsega: 6.96 - 7.10 - 7.28. Neist viimane katse oli täpselt sama pikk kui tema isiklik rekord ja Tallinna võistluses näidatud resultaat.

Teise alavõidu järjest teenis isikliku sisetippmargi hüpanud Ehammer (7.89). Mayer sai kirja 7.47.

Kahe ala järel on Lillemets 1749 punktiga endiselt kaheksandal kohal. Võrreldes isikliku rekordi graafikuga kaotab eestlane praegu 25 punkti. Juhib Ehammer (2006), kellele järgneb Mayer (1860).

Kuulitõuge:

Lillemets tõukas avakatsel 14.45, seejärel 14.50 ja viimasel katsel tulemust kirja ei saanud. Võrreldes isikliku rekordi graafikuga (14.14) võttis Lillemets siit plusspunkte ja pärast kolme ala kaotab graafikule vaid kolme silmaga.

Isikliku rekordi 16.32-ga teenis alavõidu Mayer, kellele järgnesid montenegrolane Darko Pešic (15.89) ja hollandlane Pieter Braun (15.40).

Pärast kolme ala jätkab liidrina Ehammer (2780), Mayer on teine (2731) ja itaallane Dario Dester kolmas (2599). Lillemets on 2508 punktiga üheksas.

Kõrgushüpe:

Lillemets ületas kõrgused 1.95 ja 1.98 esimesel katsel, 2.01 ning 2.04 alistusid seejärel teise katsega. Rekordvõistlusel 2.07 ületanud eestlane laupäeval sellest kõrgusest üle ei saanud, ehk talle läks kirja 2.04.

2.10 ületasid kolm meest, valgevenelane Maksim Andraloits, isiklikku rekordit korranud sakslane Andreas Bechmann ning enda tippmarki parandanud tiitlikaitsja Jorge Urena.

Avapäeva lõpetas Lillemets 3348 punktiga kaheksandal kohal, isikliku rekordi graafikuga võrreldes on miinuspunkte 31.

--

Risto Lillemets (PB 6089): 6,97 (893) - 7.28 (1774) - 14.14 (2511) - 2.07 (3379) - 8,14 (4326) - 5.01 (5239) - 2.42,15 (6089).

PB üksikalade kaupa: 6,97 - 7.28 - 15.00 - 2.07 (väljas 2.09) - 8,07 - 5.10 - 2.42,15