Maailma hooaja edetabelijuhiks tõusnud Lillemets: ma olen sõnatu!

1000 meetri jooksu finišisse jõudes sai Risto Lillemetsast läbi aegade 12. eestlane, kes kogunud seitsmevõistluses üle 6000 punkti. Uus isiklik rekord 6089 on eelmisest ligi saja punkti võrra parem ning Eesti kõigi aegade edetabelis tõusis Lillemets seitsmendaks.

"Ma olen sõnatu. Suutsin ilusti võistluse kokku panna - tõesti super. Ma olen nii õnnelik, ei oska seda tunnet kirjeldadagi," tõdes Lillemets intervjuus ERR-ile.

Avapäeva järel oma rekordigraafikut paarikümne punktiga edestanud Lillemets alustas teist päeva tõkkesprindi tulemusega 8,14. Seitsmevõistluse arvestuses tuli plusspunkte, kuid isiklikust rekordist jäi lahutama seitse sajandikku. "Tõkkejooks läks natuke kehvasti, stardipaugu järel kaotasin natuke pea ja tegin esimesed sammud natuke liiga enda alla," kirjeldas Lillemets päeva avaala.

Teivashüppes ei tulnud samuti isiklikku rekordit, kuid pärast kõrguse 5.01 ületamist oli 6000 punkti juba päris käeulatuses. "Suutsin oma kaotatud rütmi üles leida, asja ilusti ära teha. Tehniliselt ei olnud hüpe nii ilus kui oleks soovinud, aga ei loe tehnika, vaid tulemus. Viis meetrit on super, ma olen ülirahul," kinnitas 23-aastane mitmevõistleja.

Teivashüppe järel piisavalt puhata saanud Lillemets läbis 1000 meetrit 2 minuti ja 42 sekundiga. Üksikaladel oli see lisaks avapäeva 60 meetri jooksule ja kaugushüppele nädalavahetuse kolmas isiklik rekord.

Ligi neli nädalat jääb veel aega valmistuda Euroopa sisemeistrivõistlusteks, mis toimuvad Poolas märtsikuu esimesel nädalavahetusel.

"Teadsin, et võin joosta hästi ja suutsin ka ilusti tempo valida. Olen väga rahul," kinnitas Lillemets. "Siit-sealt on veel natuke kõpitseda, see tuleb veel ette võtta, siis veel natuke vormi ja teravust koguda ning siis olen stardivalmis."