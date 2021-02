Van der Poel pani tuulistes oludes oma paremuse maksma, eestlased peagrupis

176-kilomeetrisel avaetapil segas kõvasti kaarte tugev tuul, mis lasi peagrupist põgeneda 23 mehel. Kuna parimaid sprintereid nagu Caleb Ewani (Lotto-Soudal), Sam Benneti (Deceuninck-QuickStep) ja Pascal Ackermanni (Bora-Hansgrohe) nende hulgas ei olnud, siis pani lõpujoonel oma paremuse maksma hiljuti neljandat korda cyclo-crossi maailmameistriks kroonitud hollandlane Van Der Poel, kes edestas kaasmaalast David Dekkerit (Team Jumbo-Visma) ja taanlast Michael Morkovi (Deceuninck-QuickStep). Lätlane Emils Liepins (Trek - Segafredo) pidi leppima neljanda kohaga.

Kuna peagrupp, kuhu kuulusid ka Taaramäe ja Laas, kaotas esimestele kaheksa minuti ja 29 sekundiga, siis jätkavad suure tõenäosusega tuuri üldkokkuvõtte võidu peale võistlemist Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Joao Almeida (Deceuninc-QuickStep) ja Adam Yates (Ineos Grenadiers), kes said etapilt vastavalt kuuenda, üheksanda ja 12. koha.

"Täna oli väga tuuline ja raske võistlus," ütles Van der Poel finiši järel, kes stardib teisele etapile liidrisärgis, edestades kokkuvõttes nelja sekundiga Dekkerit ja kuue sekundiga Morkovi. "Peale vahefinišit sai väike grupp eest ja ma sain nad õnneks kätte. See oli tõesti väga raske sõit. Ma teadsin, et olen finišis tugev, aga ma ei oodanud võitu. Tore on maahooaega niiviisi alustada."

Esmaspäeval ootab rattureid ees 13-kilomeetrine temposõit. Velotuur lõpeb järgmisel laupäeval.