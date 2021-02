Taaramäe kerkis AÜE velotuuri kokkuvõttes 41 kohta, liidrina jätkab Pogacar

Deja-vu tunde tekitanud etapil edestas Pogacar lõpujoonel Adam Yatesi (Ineos Grenadiers). Mäletatavasti sõitsid ka mullu teistel samal tõusul eest just nemad ning toona võidutses Yates kolmandal ning Pogacar viiendal etapil. Kolmanda koha pälvis Sergio Higuita (EF Education – Nippo), kaotades esimestele 48 sekundiga.

"Ma teadsin täpselt, mis ma lõpusprindis tegema pean. Ma alustasin varakult, sest enne finišit on kaks pööret, mis teevad teisel positsioonil sõitvale ratturile möödumise raskeks," rääkis Pogacar finiši järel. "Me tahtsime võita ja me suutsime seda. Ma pidin vaid Yatesi rünnakule vastama. Muidugi oli väga raske, aga ma olen ka väga õnnelik."

Eestlastest pälvis Rein Taaramäe (Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux) 31. koha, kaotades võitjale kahe minuti ja 44 sekundiga ning Martin Laas (Bora – Hansgrohe) 131. koha, lõpetades Pogacari selja taga 20 minuti ja ühe sekundiga.

Kokkuvõttes jätkab liidrina Pogacar, kellele järgnevad teisele kohale kerkinud Yates (+0.43) ja kolmandaks langenud Joao Almeida (Deceuninck – Quick Step; +1.03). Taaramäe kerkis 41 positsiooni ning jätkab velotuuri 31. kohal, jäädes liidrist maha 12 minuti ja 21 sekundiga. Laas on kokkuvõttes 130. kohal (+30.54).

Kolmapäeval ootab rattureid ees 204-kilomeetrine etapp.