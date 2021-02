Martin Laas sai Almeria ühepäevasõidul kolmanda koha

Ratturid Puebla de Vicarist Roquetas de Mari viinud võistluse võitis sprindifinišis mullu augustis grupisõidus Euroopa meistriks kroonitud Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka Assos), tema järel oli teine viiel suurtuuril sõitnud Florian Senechal (Deceuninck–Quick-Step) ja kolmas Laas.

183-kilomeetrise Almeria ühepäevasõidu lõpuosas toimus mitmeid kukkumisi, teiste seas sai viga Deceuninck-QuickStepi rattur Alvaro Hodeg. Qhubeka Assosi jaoks oli tegemist hooaja esimese võiduga.

"Sõit oli raske, oli teada, et tuleb pundifiniš, aga lõpuringil oli väike küljetuule oht ja see tegi terve sõidu närvilisemaks," rääkis Laas sõidu järel. "Viimased 45 km oli väga stressirohke ja närviline, oli palju kukkumisi. Kui aus olla, siis ega ma täna end kõige paremini ei tundnud, olin ennast juba enne ka pisut ohverdanud ja ei säästnud jalga otseselt sprindi jaoks. Lõpuks oli mul siiski piisavalt jalga ja olin pärast viimast kurvi õige mehe ehk Nizzolo taga. Kui ta sprinti alustas, siis jäin natukene karpi ja kui ma oma päris sprinti sain alustada, siis oli võidurong juba läinud. Õnneks suutsin ikkagi kolmanda koha välja võluda."

"Samas usun, et mul oli võidujalg täna täiesti olemas ja kui oleksin parema positsiooni pealt saanud alustada, siia ma oleksin olnud võimeline ka võitma. Ebaõnn oli ka see, et minu viimasel abimehel läks ca 1,5 km enne lõppu kumm katki ehk sõidu lõpuosa olin ma sunnitud olema üksi ilma abimeesteta. Järgmisel korral jooksevad loodetavasti kõik pisiasjad minu kasuks kokku," võttis Laas sõidu kokku.