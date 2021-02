Lärmaka pealtvaataja välja naernud Nadal pääses suurema vaevata edasi

Nadal alistas 23-aastase ameeriklase Michael Mmohi tunni ja 45 minutiga 6:1, 6:4, 6:2. Esimeselt servilt võitis Nadal 84 protsenti mängitud punktidest, hispaanlane tegi 40 äralööki ameeriklase 16 vastu.

Teise seti lõpus leidis aset kurioosne vahejuhtum, kui tribüünil istunud pealtvaataja hakkas Nadali servi ajal lärmama ning näitas hispaanlase suunas ka keskmist sõrme. 20-kordne slämmivõitja vastas segajale laia naeratusega ning turvatöötajad saatsid naise tribüünilt minema.

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: "what, me? " pic.twitter.com/fY3npCNTrn