Nädal piiri taga: Venno säras viimases liigamängus, Allik taas MVP

Kataris SC Police'i ridades mängiv Eesti rahvusmeeskonna diagonaalründaja Oliver Venno krooniti hiljuti juba Katari meistriks, sest edu lähimate jälitajate ees oli piisavalt suur. Möödunud nädalal peeti veel viimane liigamäng, kus saadi 3:1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:19) võit Al Arabi vastu, Vennolt mängu parimana 23 punkti (+10). Police on käesolevat hooaega kindlalt valitsenud, enamik mänge on võidetud tulemusega 3:0 ja saadud on vaid üks kaotus, kirjutab volley.ee.

Prantsusmaa meistriliigas sai võidulisa Kristiine Miileni tööandja Nancy Vandoeuvre, alistades 3:1 (25:21, 25:18, 26:28, 28:26) Chamalieres'i, Miilenilt täismänguga 10 punkti (+4). Polina Bratuhhina-Pitou ja Terville Florange said 3:1 (25:16, 26:24, 22:25, 25:23) võidu Mougins'i üle, Eesti koondise nurgaründajalt vähese mänguajaga 3 punkti (+0). Tabelis on Nancy 22 punktiga üheksas, Terville 23 punktiga seitsmes. Liis Kullerkannu ja peatreener Lorenzo Micelli koduklubi Le Cannet' Volero asub 27 silmaga viiendal kohal ja koondise abitreeneri Alessandro Orefice juhendatav Venelles' Pays D'Aix samuti 27 punktiga koht tagapool. Lisaks liigamängudele peeti ka karikavõistluste avaringi kohtumisi. Terville sai 0:3 (18:25, 18:25, 23:25) kaotuse Chamalieres'lt, Le Cannet kaotas samuti 0:3 (23:25, 21:25, 22:25) Istres'le ning Venelles sai 2:3 (25:22, 25:18, 22:25, 13:25, 5:15) kaotuse Mougins'lt. Nancy avaringi mäng peetakse 24. veebruaril.

Prantsusmaa meeste meistriliigas aitas Ardo Kreek Arago de Sete'i 3:0 (25:20, 25:18, 28:26) võidule Ajaccio vastu. Kreek tõi 5 punkti (+2). Markkus Keel ja Nice kaotasid 0:3 (23:25, 18:25, 23:25) Pariisi Volleyle, eestlasest sidemängija sai kirja täismängu ning tõi ka 1 punkti (-1). Liigatabelis hoiab Sete 23 silmaga 11. kohta, Nice asub 12 punktiga eelviimasel real. Meeste esiliigas tõi Henri Treial 14 punkti (+9) ning aitas Saint-Nazaire 3:1 (25:12, 26:28, 25:20, 25:23) võiduni Mende üle. Rahvusmeeskonna abitreener Loic Geileri juhendatav Frejus sai kirja 3:1 (22:25, 25:22, 25:22, 25:16) võidu Saint Jean D'Illaci üle. Tabelis on Saint-Nazaire 29 punktiga liidrikohal, Frejus 15 punktiga seitsmes.

Saksamaal oli tihe nädal Karli Allikul, kes aitas Königs Wusterhauseni Netzhoppersi nädala avamängus 3:2 (20:25, 23:25, 25:23, 25:23, 16:14) võiduni Gieseni üle, Allik tegi kaasa kõik viis geimi ning kerkis meeskonna resultatiivseimaks 19 punktiga (+10) ja pälvis taas MVP auhinna. Teises mängus saadi 0:3 (13:25, 21:25, 17:25) kaotus Alliku endiselt tööandjalt Dürenilt. Allikult kolme geimiga 9 punkti (+0). Eesti koondise peatreeneri Cédric Enardi juhendatav Berliini Recycling Volleys kaotas 2:3 (25:21, 25:20, 23:25, 23:25, 10:15) Frankfurdile. Tabelis on liidrikohal sel nädalal Meistrite liigas mängiv Martti Juhkami koduklubi VfB Friedrichshafen 45 punktiga, Berliin on 38 punktiga kolmas ja Netzhoppers 20 punktiga üheksas.

Itaalia neiste meistriliigas pidi Kertu Laagi koduklubi Chieri tunnistama Firenze 3:1 (23:25, 25:20, 25:21, 25:23) paremust. Laak sekkus seekord episoodiliselt ja skoori ei avanud. Tabelis on Chieri 37 punktiga neljas. Itaalia esiliigas sai Robert Viiberi koduklubi Cantu 3:1 (24:26, 25:20, 25:20, 25:21) võidu Reggio Emilia üle. Eestlasest sidemängija sai kirja täismängu ning tõi lisaks mängu juhtimisele ka 3 punkti (+0). Tabelis ollakse 15 punktiga 11. positsioonil.

Küprosel kaotas Taavi Nõmmistu tööandja Famagusta Nea Salamis 1:3 (18:25, 25:23, 21:25, 23:25) Nicosia Omoniale, Nõmmistu ei saa välismängijate piirangu tõttu jätkuvalt kaasa teha. Üks meeskonna nurgaründajatest sai vigastada ning kuna kohalikku nurgameest pole asemele panna, siis mängivad kaks välismaalastest nurka. Mänguks tohibki aga üles anda vaid kaks välismaalst ja nii peab eestlane hetkel eemale jääma. Kevin Saar aitas Nicosia Apoeli 3:1 (23:25, 25:14, 25:7, 25:19) võiduni Lambousa Karava üle, tuues 12 punkti (+1). Tabelis on Nea Salamis 11 silmaga viies, Apoel 6 punktiga seitsmes.

Kreekas aitas Andri Aganits Thessaloniki PAOK-i 3:0 (25:21, 25:14, 25:16) võiduni Miloni üle. Eestlase arvele kogunes 6 punkti (+5). Tabelis on PAOK 10 silmaga neljas.

Soomes sai Oliver Lüütsepa juhendatav Akaa-Volley kirja 3:0 (25:23, 25:18, 26:24) võidu Oulu Etta üle ja on tabelis 25 punktiga neljas.

Poola meistriliigas pidas Timo Tammemaa ja Robert Tähe tööandja Rzeszowi Asseco Resovia kaks mängu. Esmalt saadi 0:3 (19:25, 18:25, 21:25) kaotus Kedzierzyn-Kozle Zaksalt, Tammemaalt 4 punkti (+1), Täht ravib vigastust ja kaasa ei teinud. Nädala teises kohtumises alistati 3:1 (25:22, 22:25, 25:17, 25:16) Varssavi Verva, Tammemaalt 11 punkti (+8). Liigatabelis on Resovia 37 punktiga kuues.

Belgias kaotas Hanna Pajula koduklubi Michelbeke Saturnus 0:3 (19:25, 13:25, 18:25) Limburgile, Pajulalt kolme geimiga 1 punkt (-3). Tabelis on Michelbeke 4 punktiga seitsmes.