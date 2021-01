Otepääl korraldatakse järgmise MM-etapi eel talveralli

Võistluskalendrisse tekkis sobival ajal auk, sest Lätis toimuma pidanud võistlused tühistati. Otepää ralli korraldajad haarasid võimalusest kinni ja võistluse juhi Marko Koosa sõnul loodetakse stardis näha ka tipptasemel sõitjaid. Ralli toimub 13. veebruaril, vahendab Delfi Sport.

"Oleme ralli toimumisest kõikjale teada andnud. Esialgu ei saa me kellegi osalemist kinnitada, aga lootust on," lausus Koosa. "Meie ralli toimub kaks nädalat enne Soomes sõidetavat Lapimaa rallit. Kui tingimused on sarnased, oleks see tiimidele testimiseks hea võimalus."

Koosa lisas, et nad ei mõtle ainult WRC sarjas osalejaid, vaid sihivad tugevat koosseisu ka R5 autoga sõitjatest. "Kui tiimid on Euroopast teel Soome, on neil ju hea võimalus siin sõita," sõnas ta lootusrikkalt.

