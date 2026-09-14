Paide naiskond sai esimest korda Florast jagu

Nädalavahetusel peeti jalgpalli naiste meistriliigas 18. vooru kohtumised, kus läks vastamisi kolm tabelinaabrite paari. Kõigis oli edukaim külalisnaiskond: Paide alistas Flora, Harju sai jagu Elvast ning Sporting võitis Viimsit.

Tabelitippude heitluses alistas Paide Linnanaiskond võõrsil Tallinna FC Flora 2:1 ning teenis klubi ajaloo esimese võidu Flora üle, vahendab jalgpall.ee. Paide haaras eduseisu juba 4. minutil, kui Kirkeliis Lillemets realiseeris 11 meetri karistuslöögi. Vaid viis minutit hiljem suurendas Lisandra Rannasto külaliste eduseisu kaheväravaliseks. Flora vastas kiiresti ning 20. minutil lõi Jessika Uleksin nurgalöögi järel peaga ühe värava tagasi. Kuigi Paidel tekkis avapoolaja lõpus võimalus naiskonna kolmas tabamus lüüa, jäi penalti realiseerimata. Kuna teisel poolajal väravaid ei sündinud, lahkusid paidekad väljakult üheväravalise võiduga.

Floral ja Paidel on nüüd kirjas võrdselt 36 punkti ning tabelis paigututakse vastavalt esimesele ja teisele tabelireale. Lähim jälitaja Sporting on neist nelja punkti kaugusel.

FC Elva ja Harju JK Laagri kohtumises jäi peale külalismeeskond tulemusega 6:0. Harju avas skoori 31. minutil, kui täpne oli Sandra-Henrica Saul. Teisel poolajal lõi Harju kiiresti kaks väravat: 52. minutil oli täpne Maria Orav ning 60. minutil Birjo Rasmussen. Orav vormistas oma teise tabamuse 62. minutil ja Gerda-Liise Pärnik suurendas 73. minutil Harju eduseisu juba viieväravaliseks. Kohtumise viimastel minutitel sai Orav kirja ka kübaratriki, lüües 89. minutil Harju kuuenda värava.

Laagri on kogunud 18 mängu järel 15 silma ning paikneb tabelis viiendal kohal. Viis punkti vähem kogunud Elva on rida allpool.

Saku Sporting alistas võõrsil Viimsi JK 4:0. Külalised läksid juhtima 21. minutil, kui skoori avas Katriin Saulus. Teisel poolajal lisas Valeria Liik 69. minutil Sportingu eduseisule teise värava. Kohtumise lõpp kujunes Sportingu jaoks veelgi edukamaks – 83. minutil lõi Anna Mariin Juksar kolmanda ning 88. minutil Emma Treiberg neljanda värava.

Sporting jätkab tabeli kolmandal real – 18 mänguga on teenitud 32 silma. Viimsi, kes on tabelis neljas, on kogunud viis punkti vähem. Esimesed kaks naiskonda jäävad Sportingust nelja punkti kaugusele.

Meistriliiga 19. voor ootab naiskondi ees 19. ja 20. septembril.