Martin Laasi koduklubi palkas suusaronija

Saksamaa klubi mänedžer Ralph Denk avaldas lootust, et tegemist on hilise avanejaga ning tõmbas paralleele endise suusahüppaja Primož Roglici ja endise jooksja Michael Woodsiga, vahendab Spordipartner.

"See võib tunduda julge ettevõtmisena ja sellega kaasnevad kindlasti ka teatud riskid, kuid olema Antonit pikka aega jälginud ning oleme tema füüsilises võimekuses kindlad," lausus Denk. "Roglicci või Woodsi näited on tõestuseks, et sellised eksperimendid võivad olla edukad."

Denk lisas, et kavatseb esimesel hooajal Palzerit testida rasketel ühepäevasõitudel ja mägistel nädalapikkustel velotuuridel.