Võrkpalli meistriliigas tulevad väljakule kolm Eesti klubi

Publikut koroonaviiruse leviku takistamiseks saali ei lubata. Liidermeeskond Saaremaa Võrkpalliklubi võõrustab nädala avamängus kell 16 Leedu klubi Gargzdai Amber-Arlangat. Pühapäeval kell 13 mängib Amber-Arlanga Tartu Bigbankiga. Tallinna Selver sõidab Lätti, kus kohtub laupäeval kell 17.30 RTU/Robežsardze/Jurmalaga ning pühapäeval kell 17.00 Jekabpilsi Lušiga.

Tabelis on Saaremaal esimesena 29 punkti, Tartul on teisena 26 punkti ja Tallinna klubil viiendana 22 punkti. Kolmandal-neljandal kohal on Läti klubid Jekabpils ja RTU vastavalt 24 ja 23 punktiga.

Saaremaa VK käis viimati väljakul detsembris, kui Pärnu VK vastu saadi 0:3 kaotus. Saaremaa peatreeneri Ioannis Kalmazidise hinnangul suhtutakse uue aasta esimesse mängu tabeli viimase meeskonna vastu täie tõsidusega. "Meil oli pärast jõule pikem puhkus, mida kõik hädasti vajasid. Tagasi kokku tulles oleme saanud rahus tööd teha, nii jõusaalis rassida kui teatud tehniliste detailide kallal," sõnas peatreener. "Amber on küll viimasel kohal, ent hooaja esimeses mängus olime nendega kohati hädas, seega läheme mängule vastu tõsise suhtumisega. Neil on väga vähe mänge mängitud, kindlasti pole nad halb meeskond. Nüüd algab hooaja kõige olulisem periood ja tahame tagasi heasse hoogu tõusta. Detsember oli meie jaoks raske aeg, saime kaotusi igas sarjas ja soovime selle ümber pöörata," rääkis juhendaja.

Tallinna Selveri jaoks on mõlemad Läti klubid lähikonkurendid, pealinna meeskonnal on tabelis 22, RTU-l 23 ja Jekabpilsil 24 punkti. Peatreener Rainer Vassiljevi jaoks on neist kohtumistest oodata palju huvitavat. "RTU-ga pole me sel hooajal veel mänginud, see on juba iseenesest huvitav ja põnev. Ja teine vastane on näidanud, et on kodusaalis väga tugev vastane kõigile. Kindlasti on see tabeliseisu osas oluline nädalavahetus ja meie jaoks esimene välisreis sel hooajal. Mina ise pole Lätis mitu aastat käinud," rääkis mitu aastat välismaal töötanud juhendaja. "Pisemaid muresid meil on ja tegeleme nendega jooksvalt. Seega 100% löögivalmis me hetkel pole, aga meie ülesanne on nende mängudega hakkama saada," kommenteeris peatreener.

Tartu Bigbank on Amberiga samuti korra kohtunud, kui oktoobris saadi Leedu klubi vastu 3:2 võit. Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg ütleb, et Leedu klubi kohta on raske midagi ennustada, sest nad tulevad Eestisse väga pika mängupausi pealt. Viimati käisid leedukad väljakul oktoobris. "Nad mängisid hooaja alguses kiirelt viis mängu ära ja mitmel Eesti klubil oli nendega Leedus palju pusimist, nii meil, Saaremaal kui TalTechil. Nüüd on neil koroona tõttu palju pause olnud ja pea terve meeskond on viiruse nüüdseks ka läbi põdenud. Kõike seda arvesse võttes on raske öelda, millises seisus nad täpselt on, aga kindlasti on pikk paus oma jälje jätnud. Olen üsna enesekindel ja selge eesmärk on kolm punkti sellest mängust võtta. Meil on jätkuvalt omajagu muresid vigastustega ja pole selge, millise koosseisuga me mängime," kommenteeris Rikberg.