Tund aega ja 15 minutit kestnud kohtumise järel sai Tartu Bigbank vastasest jagu tulemusega 25:23, 25:16, 25:19. Võitjate poolel oli parim Albert Hurt, kes sai kirja üleplatsimehena 16 punkti. Siim Põlluäär ja Märt Tammearu toetasid meeskonda üheksa punktiga. TalTechi resultatiivseim oli kümme silma teeninud Tamur Viidalepp.

Tartu on pärast karikafinaali puhanud ja ravinud vigastusi, mis kummitasid mitut põhimängijat. "Me võtsime prioriteediks tervise ja vähem prioriteediks mängu taseme," rääkis Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg intervjuus ERR-ile. "Ega tänane näitas ka, et see ei olnud ilus või tippvormis mängitud võrkpallimäng, aga tulemus näitab seda, et isegi sellise keskpärase tasemega, kui me korralikult asju teeme, siis võita me ikka suudame."

TalTech oli samuti mängu eel saanud puhata, kuid detsembrikuist karika poolfinaali vägitükki korrata ei õnnestunud ja Tartu jäi alistamata. "Tartu on ikkagi selline meeskond, keda me võidame ainult heal päeval," ütles TalTechi peatreener Jani Sirelpuu. "Täna meil ei olnud nii hea päev kui detsembri mängus. Arvan, et me ei mänginud väga võistkondlikult."

Rikbergi sõnul põhiturniiri võitu ei rihita, pigem on sihid seatud Balti liiga ja Eesti meistrivõistluste play-off'idele. Praegu oodatakse vastust, mis järjekorras hooaeg edasi läheb. Koroonaviiruse segadustest meeskond end liialt häirida ei lase.

"Nii kole, kui seda ka öelda ei ole, oleme sellega juba isegi ära harjunud," jätkas Rikberg. "Alustasime hooaega täpselt sellesama sõnumiga - et võib-olla ütlen teile täna trennis, et homme sõidame Tallinnasse ja mängime. Ja paar korda on juba juhtunud niimoodi, et neljapäevases trennis saame teada, et nädalavahetus mängude asemel on hoopis vaba. Ehk - nii nagu inimene harjub päris paljude asjadega, oleme ka selle situatsiooniga harjunud ja saame sellega päris ilusasti hakkama."

Laupäevases teises kohtumises sai Tallinna Selver samuti võõrsil jagu Pärnu Võrkpalliklubist tulemusega 3:0 (25:16, 25:16, 25:14). Võitjate parim oli 17 punktiga Oliver Orav ning Pärnu resultatiivseim oli kümne silmaga meeskonda toetanud Toms Svans.

Liigatabelis hoiab Tartu Bigbank 23 punktiga Saaremaa Võrkpalliklubi (29) järel teist kohta. Tallinna Selver (22) on kolmandal, Pärnu Võrkpalliklubi (17) kuuendal ja TalTech (10) seitsmendal tabelireal.