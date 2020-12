Nädal piiri taga: Allikule Saksamaalt finaalikoht, Kreek säras blokis

Karli Allik aitas Saksamaa karikavõistluste poolfinaalis oma koduklubi Königs Wusterhauseni Netzhoppersi 0:2 kaotusseisust 3:2 (21:25, 26:28, 25:16, 25:22, 26:24) võidule Herrschingi üle. Allik sekkus kolmandas geimis vahetusest ning panustas lõpuks 17 punkti (+10). Kunagi varem pole Alliku koduklubi karikafinaali jõudnud, vahendab volley.ee.

Finaalis on Netzhoppersi vastaseks Frankfurdi United Volleys, kes alistas teises poolfinaalis Martti Juhkami ja Vfb Friedrichshafeni 3:2 (25:23, 25:27, 25:21, 15:25, 16:14). Juhkami tegi kaasa kogu kohtumise ning tegi suurepärase esituse, tuues 19 punkti (+15).

Saksamaal peeti lisaks ka liigamänge, kus eestlastest käis platsil Juhkami. Friedrichshafen alistas 3:0 (25:19, 25:20, 25:21) Frankfurdi United Volleyse. Suurepärast hooaega tegev Juhkami panustas võitu 11 punkti (+7) ning pälvis ka kohtumise MVP tiitli. Liigatabelis on Friedrichshafen 18 punktiga teine, Cédric Enardi juhendatav Berliini Recycling Volleys samuti 18 silmaga kolmas ja Netzhoppers 13 punktiga kuues.

Prantsusmaa meeste kõrgliigas käis kahes mängus väljakul Ardo Kreek. Esmalt alistas Kreegi tööandja Arago de Sete 3:2 (25:27, 25:17, 25:19, 21:25, 15:7) Nantes Reze'i. Kuue blokiga säranud Kreek tõi 13 punkti (+11). Teises kohtumises kaotati 0:3 (16:25, 26:28, 12:25) Montpellier'le, eestlaselt neli punkti (1-). Tabelis on Sete 14 punktiga 10. kohal. Meeste esiliigas sai rahvusmeeskonna abitreeneri Loic Geileri juhendatav Frejus 3:1 (19:25, 25:19, 25:21, 25:21) võidu Saint-Qientini üle. Liigatabelis on Frejus 11 punktiga kuues, Henri Treiali koduklubi Saint-Mazaire on 20 punktiga teine.

Prantsusmaa naiste meistriliigas oli tihe mängunädal, kui peeti ka varem ära jäänud matše. Polina Bratuhhina-Pitou tööandja Terville'i Florange alistas 3:0 (25:23, 25:17, 25:22) Istres'i, Eesti koondise nurgaründaja tõi seitse punkti (+4). Teises mängus saadi 3:1 (25:20, 19:25, 25:22, 25:18) jagu Chamalieres't, Bratuhhina-Pitou arvele kogunes 14 silma (+9).

Kristiine Miilen ja Nancy Vandoeuvre said kirja 3:0 (25:18, 25:20, 28:26) võidu Eesti koondise abitreeneri Alessandro Orefice juhendatava Venelles' Pays D'Aix' üle, Miilen teenis vähe mänguaega ja skoori ei avanud. Nancy pidi nädala teises kohtumises tunnistama Beziers' 3:2 (25/22 22/25 20/25 26/24 15/8) paremust, Miilen tõi seitse punkti (+5). Venelles oli teises mängus 3:0 (25:20, 25:21, 25:21) üle Istres'st. Le Cannet' Volero (Liis Kullerkann ja peatreener Lorenzo Micelli) sai tulemusega 3:1 (25:23, 25:16, 24:26, 25:23) jagu Marcq-En-Baroleulist, Kullerkann ei mänginud. Tabelis on Venelles 20 punktiga neljas, Terville 18 punktiga kuues, Le Cannet samuti 18 punktiga seitsmes ja Nancy 17 punktiga kaheksas.

Poolas pidi Robert Tähe ja Timo Tammemaa koduklubi Rzeszowi Asseco Resovia tunnistama Tähe endise tööandja Lubini Cuprumi 3:1 (25:21, 21:25, 25:23, 25:23) paremust. Vigastatud Täht kaasa ei teinud, Tammemaa sai vähe mänguaega ja tõi ühe punkti (+1). Poola liigas on Resovia 18 punktiga kaheksas.

Hispaanias sai Mart Naabri koduklubi CV Teruel kirja 3:0 (25:22, 25:21, 25:19) võidu Rio Duero Soria vastu, Naaber tõi kolm punkti (+0). Liigatabelis hoiab Teruel 37 punktiga jätkuvalt liidrikohta.

Tšehhi meistriliigas said Robert Viiber ja Pribram kirja 0:3 (22:25, 15:25, 24:26) kaotuse Usti meeskonnalt, sidemängija Viiber teenis seekord vähe mänguaega ja skoori ei avanud. Liigas asub Pribram seitsme punktiga viimasel positsioonil.

Kürpose meeste meistriliigas alustati teise ringi mängudega ja mõlemad seal mängivad eestlased jätkavad resultatiivselt. Nicosia APOEL-i esindav Kevin Saar tõi 1:3 (23:25, 25:16, 16:25, 26:28) kaotusmängus Deryniase vastu 16 punkti (+5). Kaks mängu pidanud Taavi Nõmmistu aitas Famagusta Nea Salamise esmalt 3:2 (26:28, 23:25, 25:18, 25:20, 15:11) võidule Frenarose vastu, Nõmmistu tegi suurepärase esituse, tuues 26 punkti (+19). Ka nädala teises mängus saadi võit, kui 3:1 (25:2, 25:17, 21:25, 28:26) alistati Paralimni, Nõmmistu panustas seekord 16 punkti (+9). Teise faasi tabelis hoiab Nõmmistu koduklubi viie punktiga kolmandat kohta, Saare tööandja pole punktiarvet avanud.

Austria naiste kõrgliigas pidid Anett Hollas ja Bisamberg/Hollabrunn Unionvolleys esmalt tunnistama Linzi naiskonna 3:0 (25/17 25/15 25/18) paremust, Hollas panustas vähese mänguajaga ühe punktiga (+1). Nädala teises kohtumises jäädi 0:3 (20:25, 22:25, 14:25) alla TI-abc-fliesen-volley naiskonnale, Hollas mängis vähe ja skoori ei avanud. Laura Parts ja VC Tirol said kirja võidu ja kaotuse. TI-abc-fliesen-volley alistati 3:2 (22:25, 21:25, 25:23, 28:26, 15:12), Parts panustas viie geimiga 13 punkti (+1). Teises kohtumises kaotati 2:3 (25/15 23/25 25/23 23/25 13/15) TSV Sparkasse Hartbergile, eestlannalt täismänguga 10 punkti (+6). Tabelis on Tirol 13 punktiga kuues, Unionvolleys asub ühe punktiga viimasel kohal.