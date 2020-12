Eesti koondise sidemängija liigub Tšehhist Itaaliasse

Senise hooaja esindas Viiber Pribrami klubi, kus sai küll korralikult mänguaega, ent meeskond asub liigatabeli põhjas. Üheks klubivahetuse põhjuseks oli ka treeningute kehv kvaliteet, kirjutab Volley.ee.

"Olen juba mõnda aega otsinud võimalusi Tšehhist lahkuda, sest asjad ei suju meeskonnas. Rääkisin oma soovist ka Mirkole (rahvuskoondise itaallasest ÜKE-treener Mirko Fasini - toim.) ja Cantu peatreener võttis üks hetk Mirkoga ühendust ja uuris, milline mängija ma olen. Umbes kolme tunniga sai asi selgeks. Olin parajasti toidupoes, kui Mirko helistas ja küsis, kas olen nädala jooksul valmis minema," rääkis Viiber. "Suhtlesin ka treenerida, kes andis meeskonnast põhjaliku ülevaate, tehakse korralikult trenni ja ka individuaalset tööd."

Senine klubi Viiberile mingit takistust ei teinud. "Itaalias mängimine on väike unistus olnud ja loodan seal arenguhüppe teha. Lisaks on see hea võimalus Itaalias silma jääda ja hüppeplatvormiks mõnda tugevamasse klubisse," lisas võrkpallur.

Hetkel on Cantu liigas kümnendal positsioonil.