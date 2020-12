Heas hoos Karli Allik: tahan Saksamaal karjääris sammu edasi teha

Teekond finaali on olnud lausa uskumatu – nii kaheksandik-, veerand- kui ka poolfinaalis tuli Netzhoppers välja 0:2 kaotusseisust ja võitis mängu lõpuks 3:2. Veerandfinaalis alistati täiesti lootusetuna tundunud seisust Saksamaa viimaste aastate parim meeskond Berliini Volleys. Mängu teises pooles põhiraskust kandnud Allik tõi 11 punkti. Poolfinaalis võitis Netzhoppers Herrschingit. Vahetusest sekkunud Allik kogus 17 punkti.

Finaalis kohtub Alliku koduklubi Frankfurdiga, kes sai poolfinaalis viiegeimilises mängus jagu Martti Juhkami meeskonnast Friedrichshafenist. Ka Allik ise tunnistas, et finaali jõudmine ja teel sinna Berliini alistamine oli suur üllatus. "Meie teekond on olnud ikka väga-väga raske. Igas mängus oleme suutnud 0:2 kaotusseisust 3:2 võita. Esimene võistkond oli minu eksklubi Düren, kus kolm aastat tagasi mängisin. Nende komplekteeritus on sel aastal päris hea. Mängisime meie kodus, 0:2 kaotasime ja siis suutsime 3:2 rongi alt välja tulla," rääkis Allik Vikerraadiole. "Berliin on eelmise aasta karikavõitja, nad on siiani olnud Saksamaa liigas pidurdamatud, seni ei ole isegi Friedrichshafen suutnud neile hambaid näidata. Ja meie siis suutsime neid 3:2 hammustada. Mäng oli neil juba kontrolli all, läksin kolmandas geimis väga otsustavas seisus servima – olime 22:24 kaotusseisus, neil oli isegi kaks matšpalli, aga suutsime enda blokikaitsega need enda kasuks pöörata ja sealt see mäng läks veerema ning suutsime tagasi tulla."

"Samamoodi ka viimane thriller Herrschingi vastu," jätkas Allik. "Eks mõlemal klubil oli ajalooline võimalus esimest korda karikafinaali pääseda. Ma isegi ei oska praegu öelda, kas Netzhoppers on üldse kunagi poolfinaali saanud, juba see oli suur saavutus, et Berliini suutsime võita. See, et karikafinaalis oleme, on tõesti vapustav."

Kas 0:2 kaotusseisust 3:2 võitmine näitab, et meeskonnal on sisu ja iseloomu või on siin ka murekoht? "Meie võistkonnas on noored ja toored mängijad. Meil on kaks vanemat meest, mõlemal on 35 aastat vanust ja nemad on vähe kogenumad mängijad. Teised on noored ja stabiilsust jääb vajaka, sellepärast meie mäng ongi selline üles-alla," selgitas Allik. "Aga meie meeskonnas on võitlejad, kes ei anna kunagi alla. See on kindlasti väga positiivne. Nendel mängudel on meid aidanud meeskonna energia – koroona ajal paraku pealtvaatajaid ei ole, peame ise tekitama selle atmosfääri. Selle jaoks on meil pink ja ka mängijad väljakul. See annab kõvasti juurde."

Saksamaa kõrgliigas on kaheksast mängust neli võitnud Netzhoppers kuuendal kohal. Liidrist Friedrichshafenist jäädakse maha kaheksa punktiga. Esimese ringi lõpuni jääb kolm kohtumist, ees ootavad rasked mängud Berliini ja Juhkami tööandja Friedrichshafeniga.

24-aastane Allik ütles Vikerraadiole, et on oma positsiooniga meeskonnas rahul ja usub, et Netzhoppersil on potentsiaali põhiturniir lõpetada viie parema seas. "Kindlasti saab veel paremini. Arvan, et positsioon, kus võiksime põhiturniiri lõpuks pesitseda, on kuskil kolmas-neljas-viies. See oleks realistlik koht," arutles Allik. "Loodan, et see on Netzhoppersile nagu uus algus. Suutsime nad nüüd lõpuks pilti saada. Nad tegid küll eelmisel aastal ka okei hooaja, lõpetasid põhiturniiri viiendal positsioonil, aga tavaliselt nad võitlesid seitsmenda-kaheksanda eest, et üldse play-off'i saada. Selles suhtes on see kindlasti Netzhoppersile ajalooline hooaeg, mine tea, mis tulevik toob. Aga nüüd, kui karikafinaalis oleme, peame ka põhiturniiril sisu näitama. Julgen väita, et meil on väga hea punt koos ja oleme võimelised väga head võrkpalli mängima."

"Olen selline mängija, kes tuleb paremini võib-olla isegi pingilt väljakule, sest suudan energiat enda meeskonnakaaslastele süstida," jätkas Allik. "Olen selline mees, kes on hästi emotsionaalne mängija ja suudab sütitada ka teised mehed paremini mängima."

"Igal juhul olen väga rahul, et Saksamaale tulin, kindlasti tahan enda karjääris siin sammu edasi teha," lisas Allik.