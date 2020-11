Zirk: treeningu mõttes on olnud väga hea aasta

"Eks need rekordid olid minu nimel juba varasemalt, aga kõige rohkem olen rahul 200 meetri liblikujumisega, mis finaalis ujusin. See tuli taktikaliselt perfektselt välja - sealt rohkem ei osanudki oodata," lausus Zirk ERR-ile.

ISL on tema sõnul hästi käima läinud. "Eks korraldajad üritavad võistlust aina huvitavamaks teha. Mingid asjad vajasid natuke harjumist, aga ujujate poolt on väga kiidetud võistlus ja mulle tundub, et kogu maailm elab sellele väga kaasa."

Tänavune koroonaviiruse pandeemiast häiritud hooaeg on Zirgil tegelikult tervikuna hästi kulgenud. "Ma ise ka mõtlesin natuke selle aasta peale. Treeningu mõttes on olnud tegelikult väga hea aasta. Olen saanud korralikult treenida ja isegi rasketes oludes sain Eestis täiesti okeilt hakkama. Sain korraliku töö ära teha ja tulemused näitasidki töö vilju."

Järgmisele aastal on planeeritud Tokyo olümpiamängud. Zirk usub, et suurvõistluse edasilükkumine võib talle pääsme teenimisel isegi kasuks tulla. "Šansid on põhimõtteliselt samad nagu eelmisel aastal. Võib-olla isegi paremad, sest olen aasta võrra rohkem treenida saanud."

"Võistlused peaks olema samasugused - Euroopa meistrivõistlused minu meelest lükati lihtsalt aasta võrra edasi. Seal plaanisin heas vormis olla. Selles suhtes ei ole minu jaoks midagi drastiliselt muutunud."

Kui detsembri teisel poolel peaks toimuma Eesti meistrivõistlused, siis kavatseb Zirk ka neist osa võtta.