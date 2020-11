Pärnu võrkpalliklubi pääses eurosarjas mänguta veerandfinaali

Pärnakad, kes olid niigi sarnaselt saarlastele avavoorust edasi pääsenud ainsatki mängu pidamata, said nädala alguses teada, et ka nende kaheksandikfinaali vastane, Austria klubi Zwettli Raiffeisen Waldviertel loobus eurosarjast, kirjutab Võrkpall24.ee

"See on pigem ikkagi kurb uudis," ütles Pärnu klubi mänedžer Reio Tilk täna Võrkpall24'le. "Oleksime tahtnud nendega mängida. Pakkusime välja nii kodus-võõrsil süsteemis mängimist kui ka ühe meeskonna kodus ühe või kahe mänguga edasipääseja selgitamist, aga CEV on võtnud vastu otsuse, et kõik mängud peetakse ära mullides ja austerlased otsustasid loobuda."

Kui eelseisvad nädalad uusi muudatusi kaasa ei too ja kõik läheb plaanipäraselt, lendavad pärnakad detsembris Ankarasse, kus peetakse kolme klubi osalusel esimene "mull". Et Avo Keele hoolealused pääsesid juba veerandfinaali, ootavad nad esmalt endale vastast paarist Ankara Halkbank (Türgi) – Nicosia (Küpros). Paari võitja, kelleks osutub suure tõenäosusega Türgi suurklubi Ankara, selgub ühe mänguga. Samuti selgitatakse veerandfinaalist edasipääseja ühe kohtumisega.

Saaremaa Võrkpalliklubi peab oma "mulli" mängud 8. kuni 10. detsembrini Ukrainas Horodoki linnas. Saarlased kohtuvad kaheksandikfinaalis kohaliku klubiga, kes peaks olema igati võidetav vastane. Juhul kui saarlased pääsevad kaheksa parema sekka, ootab neid ees duell Lissaboni (Portugal), Riia Tehnikaülikooli (Läti) või Prahaga (Tšehhi).

